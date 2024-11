DANA: Troben una persona amb vida dins un cotxe després de 3 dies

per Sergi Guillén

La DANA que ha colpejat València els últims dies ha causat un desastre sense precedents, deixant centenars de persones desaparegudes. Les fortes pluges i inundacions, que han superat els registres històrics a diverses zones, han sumit diverses localitats en el caos i la desolació. Moltes d'aquestes persones desaparegudes van ser vistes per darrer cop intentant evacuar o desplaçar-se a llocs més segurs.

Mentre que altres estaven simplement a casa, atrapades pel sobtat augment dels nivells d'aigua. Els equips de rescat, enfrontant-se a condicions extremadament difícils, treballen sense parar. Per trobar i auxiliar aquestes persones, però els accessos estan bloquejats i el terreny inundat complica encara més les operacions.

A més, la solidaritat dels habitants i de voluntaris provinents de tota la regió és crucial en aquests moments. Milers de persones s'han sumat a les tasques de recerca i rescat, arriscant-se als perillosos corrents i als despreniments de terra. Tot i això, la quantitat de desapareguts i la devastació de la infraestructura a València plantegen una situació crítica.

| ACN

Una bona notícia dins de les desgràcies

La recent DANA ha deixat històries de supervivència entre el caos i la devastació. Un dels casos més impactants es va conèixer gràcies a un tuit publicat per Ramon Audet i Sánchez.

En què va compartir la notícia que una persona havia estat trobada amb vida després de passar tres dies atrapada al cotxe. La situació és descrita com a “horrible”, reflectint el nivell d'angoixa i desesperació que enfronten tant els afectats com els equips de rescat. Tot i això, no se sap si els que van trobar la persona afectada eren el servei d'emergències o uns voluntaris.

El rescat va ser anunciat per Martín Pérez, un responsable de Protecció Civil de Moncada (València), que visiblement emocionat, va compartir la notícia amb els companys i amb el públic. L'alegria i l'alleujament van ser palpables a l'ambient, ja que trobar supervivents enmig d'aquestes condicions extremes és un senyal d'esperança en un context de destrucció i d'incertesa. El vídeo que acompanya el tuit mostra Pérez i altres rescatistes aplaudint l'èxit aconseguit, conscients de l'esforç titànic que representa cada rescat en aquestes circumstàncies.

Les pluges torrencials han provocat desbordaments, inundacions i la interrupció de les principals vies de comunicació, cosa que ha dificultat enormement les tasques de rescat. Enmig d'aquests desafiaments, els equips de protecció civil i altres voluntaris continuen treballant incansablement per trobar persones atrapades, amb l'esperança de salvar més vides.

Aquesta història de supervivència és un recordatori de la fortalesa humana i el compromís dels equips d'emergència i dels ciutadans, que no cessen en els seus esforços. La situació a València continua sent crítica, i la feina d'aquests herois anònims és fonamental perquè més persones puguin tornar amb les famílies.