El poble esclata: Botiga s'aprofita de la DANA i ven 6 ampolles d'aigua a 7 euros

A poc a poc, la població valenciana està intentant refer-se de les grans destrosses que ha generat el temporal de la DANA en els darrers dies. Gràcies a la col·laboració de tots els ciutadans, els carrers cada cop estan més nets, aconseguint que amb el pas dels dies, l'aigua vagi desapareixent dels pobles. No obstant això, aquest fenomen meteorològic ens ha donat les dues cares de la moneda pel que fa a la solidaritat ciutadana, amb diverses persones que estan aprofitant el descontrol per delinquir.

Diversos negocis locals estan sent totalment saquejats per diferents delinqüents sense cap ètica i moral. D'altra banda, una altra gent està aprofitant el desconcert de la població per 'okupar' habitatges i alhora entrar-hi a robar. Ara, a través d'un tuit a X (Twitter), hem pogut veure un altre cas menyspreable en què un establiment està usant aquest moment a favor seu per inflar els preus.

6 ampolles d'aigua a 7 euros

A causa del temporal de la DANA, molta gent ho ha perdut absolutament tot, des de les seves pertinences personals, fins a casa, cotxes i també tots els aliments de què disposaven. És per això que tota la gent que està arribant al país valencià a ajudar està portant subministraments en forma de menjar i beguda per ajudar tots aquells afectats. Tot i això, altres persones estan aprofitant aquest moment d'escassetat per inflar el preu dels seus productes, convertint-los en valors totalment desorbitats per a una necessitat bàsica com és l'aigua.

L'usuari 'SergiMaranya' ens ha ofert un TikTok de 'Jona_atomico', un home que està vivint de primera mà aquest desastre natural a terres valencianes. L'home es troba al carrer del país valencià número 2 a Aldaya, i ens explica com un establiment d'aquest mateix carrer al final estaria fent una cosa molt indignant. "Hi ha uns pakistanesos que estan venent el pack de 6 ampolles d'aigua a 7 euros, em sembla vergonyós, hi ha la gent aquí que no té per beure", explica l'home.

"Així mateix m'he assabentat de dos llocs més aquí a Aldaya, només en aquest carrer hi ha hagut tres morts i en parlen de 150, quan hi ha pobles amb desenes de desapareguts". Al vídeo, com és normal, l'home està visiblement afectat i indignat pels fets, ja que està vivint en primera persona com els veïns de la localitat estan afectats. A més, mentre grava, es veu com un home intenta robar en una de les botigues afectades pel temporal.

Sense policies ni militars, la situació a les diferents ciutats de València està sent un descontrol total, el mateix home demana que vinguin les autoritats als diferents punts afectats. Segons ell, aquesta és l'única manera per evitar que això vagi a més i s'aturi tots aquests culpables.