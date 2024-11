Cau un mur sobre una escomesa de gas: Greu ensurt

La caiguda d'un mur és un succés que, encara que sembli aïllat, pot comportar seriosos perills per a les persones i les infraestructures properes. En zones residencials, un mur en mal estat pot col·lapsar a causa de diversos factors. Com pluges intenses, moviments de terra o desgast estructural, posant en risc la seguretat dels qui viuen o transiten a prop.

A més dels possibles danys materials, l'esfondrament d'un mur pot causar accidents greus. I fins i tot afectar instal·lacions crítiques com canonades d'aigua o gas, generant una emergència de més envergadura. Un dels perills més grans associats a la caiguda d'un mur és el gran impacte que pot tenir sobre sistemes de subministrament d'energia, com les conduccions de gas.

Si un mur col·lapsa sobre una presa de gas o una canonada, el dany podria provocar una gran fugida, augmentant el risc d'incendis o explosions a l'àrea afectada. Per això, quan tenen lloc aquest tipus d'incidents, és fonamental l'actuació ràpida dels equips d'emergència per minimitzar qualsevol perill possible.

L'actuació dels Bombers

Al municipi de Cabrera d'Anoia, s'ha produït recentment un incident que il·lustra aquest tipus de riscos. Un mur de contenció a la zona de Can Ros va col·lapsar, afectant dues parcel·les situades a diferents nivells. Aquesta ensulsiada va impactar una presa de gas propera, cosa que va generar una alerta immediata entre els residents de la zona.

| ACN

Afortunadament, l'incident no va causar ferits, però la situació va requerir una intervenció molt urgent per part dels Bombers de Catalunya per assegurar l'àrea i evitar qualsevol risc addicional. El cos de bombers va rebre l'avís al voltant de les 15.16 h, i en qüestió de minuts, tres dotacions es van desplaçar al lloc de l'incident. Comptant amb el suport del Grup Especial de Riscos a Espais Confinats (GREC).

La resposta ràpida dels equips d'emergència va ser crucial per avaluar l'estat de la presa de gas. I garantir que no hi hagués fuites que poguessin posar en perill els veïns. La zona va ser acordonada per assegurar que no hi hagués accés no autoritzat i es va procedir a avaluar tots els danys estructurals del mur i de la connexió de gas afectada.

Els Bombers van informar a través del seu compte de X (Twitter) sobre el succés, destacant que, encara que no hi va haver persones ferides, la situació va posar en evidència la necessitat de fer revisions. Als murs de contenció d'àrees residencials i a les instal·lacions de serveis bàsics. A més, la intervenció del GREC va ser essencial per garantir que la presa de gas no presentés fuites, evitant així un possible desastre.

Aquest incident a Cabrera d'Anoia posa en relleu la importància de mantenir en bon estat les infraestructures. Especialment a aquelles zones on els terrenys presenten desnivells i on els murs de contenció juguen un paper fonamental en l'estabilitat del terreny.

Així mateix, ressalta el paper crucial dels equips d'emergència en la gestió ràpida i eficaç de situacions de risc com aquesta. La caiguda d'un mur sobre una presa de gas podria haver tingut unes conseqüències molt més greus si no s'hagués actuat amb celeritat i recursos adequats.