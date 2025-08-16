Un incendi en un habitatge deixa 4 persones ferides

El so de les sirenes ha trencat la calma del migdia i ha atret l'atenció de veïns i vianants. En pocs minuts, el lloc ha quedat envoltat per vehicles d'emergència, mentre una densa columna de fum començava a dissipar-se. La intervenció dels serveis de rescat ha estat immediata, evitant que la situació derivés en una tragèdia més gran.
Foc en una casa unifamiliar de dues plantes
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'incident s'ha registrat poc després de la una del migdia d'aquest dissabte. El foc ha afectat un habitatge unifamiliar de dues plantes, concretament a la zona de la cuina, que ha patit danys considerables. La ràpida propagació de les flames ha obligat a una resposta coordinada de quatre dotacions de bombers, que s'han desplaçat fins al lloc per sufocar l'incendi.
Quan les primeres unitats han arribat, les quatre persones que es trobaven dins de l'immoble havien aconseguit sortir pels seus propis mitjans. Tanmateix, presentaven símptomes derivats de la inhalació de fum i possibles lesions lleus, per la qual cosa han estat ateses a l'exterior per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Coordinació ràpida i control de la situació
Els equips d'extinció han treballat durant diversos minuts per apagar el foc i assegurar que no existís risc de revifada. L'actuació ha inclòs tasques de ventilació forçada per evacuar el fum acumulat i revisar l'estructura de la cuina, que ha quedat parcialment calcinada.
Les autoritats han confirmat que no hi havia més persones a l'interior, descartant així l'existència d'altres víctimes. L'incendi ha quedat completament extingit en el mateix operatiu, sense necessitat de desallotjar habitatges veïns.
Possibles causes sota investigació
Tot i que la investigació es troba en una fase inicial, els Bombers apunten que l'origen del foc podria estar relacionat amb un accident domèstic ocorregut a la cuina. La hipòtesi més probable és que es tractés d'un incident amb algun electrodomèstic o utensili de cuina que ha provocat la ignició, tot i que no es descarten altres causes.
Aquest succés torna a posar en relleu la importància de les mesures preventives contra incendis en habitatges particulars. Comptar amb detectors de fum, mantenir en bon estat les instal·lacions elèctriques i no deixar aparells de cuina sense supervisió són recomanacions bàsiques per reduir el risc.
En aquest cas, la ràpida evacuació dels ocupants i la intervenció immediata dels bombers van evitar un desenllaç més greu. Tanmateix, les autoritats insisteixen que la prevenció continua sent l'eina més eficaç per evitar danys personals i materials. La investigació determinarà les causes exactes, però l'episodi deixa un recordatori clar: en qüestió de segons, un accident domèstic pot posar vides en perill.