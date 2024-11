Entren a robar en un comerç passant per sobre dels cadàvers

La situació d'emergència causada per la DANA ha deixat moltes regions en un estat de caos i incertesa, especialment a la Comunitat Valenciana. Amb milers de persones intentant recuperar-se de les greus inundacions i la devastació ocasionada pel fenomen meteorològic.

Algunes persones sense escrúpols estan aprofitant el moment de descontrol per cometre actes il·legals i robatoris. En lloc d'unir-se a les feines de rescat o ajudar els seus veïns, aquests individus han optat per veure la tragèdia com una oportunitat per al delicte.

Aquest context d'anarquia ha facilitat que certs comerços i llars siguin molt vulnerables davant dels qui busquen obtenir beneficis sigui com sigui, sense importar-los les vides humanes afectades. Les autoritats locals i els equips de rescat, enfocats a ajudar les víctimes. I restaurar l'ordre a les diferents zones afectades, s'han hagut d'enfrontar també a aquests actes delictius, cosa que dificulta encara més la seva tasca en un escenari ja crític.

Un moment terrorífic

Un episodi particularment esgarrifós va ser relatat des de Benetússer, on un testimoni recollit per un equip d'À Punt, el canal de televisió autonòmic, va deixar tothom sense paraules per la seva duresa. Segons el relat, els lladres van entrar en un comerç devastat per les inundacions, ignorant completament l'horror que es desplegava als peus. Sense cap remordiment, aquestes persones es van atrevir a ingressar al local i van començar a robar.

Tot i que, a terra, jeien els cossos sense vida de dues persones que havien mort enmig de la catàstrofe. Per a aquests lladres, el respecte per les víctimes no va existir. Prioritzant únicament el benefici econòmic en un acte que podria catalogar-se com un dels més insensibles i deshumanitzats ocorreguts els últims dies.

Aquest succés a Benetússer se suma a la creixent llista d'actes delictius que han proliferat després de la tragèdia. El testimoni dels que van ser testimonis d'aquesta escena al comerç ha estat descrit com una cosa "terrorífica".

Els voluntaris i residents locals, que han dedicat temps i esforços per assistir les víctimes i col·laborar en la recuperació de la zona. Han estat impactats profundament per aquests diferents actes, ja que el dolor de la pèrdua encara es veu més agreujat per la gran manca d'humanitat d'alguns individus.

| RTVE

Les autoritats han expressat la seva indignació i han intensificat els esforços per evitar més actes com aquest. Tot i això, la complexitat de la situació dificulta el control de totes les zones afectades, la qual cosa ha propiciat que, lamentablement, aquests fets puguin repetir-se.

Aquest succés posa de manifest la necessitat de reforçar la seguretat a les zones afectades per catàstrofes. Per evitar que els qui s'aprofiten de la tragèdia empitjorin la situació dels que ja han perdut tant. A mesura que continuen les tasques de rescat i recuperació, la comunitat de Benetússer i altres localitats afectades demanen solidaritat i respecte per les víctimes.