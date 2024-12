Ensurt a la muntanya: Un home rescatat pels Bombers i traslladat a l'hospital

Realitzar rutes de muntanya és una activitat emocionant i desafiant, però també comporta riscos significatius. Els accidents en terrenys escarpats o de difícil accés destaquen la importància de prendre precaucions adequades i estar preparat per a emergències.

La nit d'aquest diumenge, els Bombers de la Generalitat han dut a terme un rescat a la muntanya de La Mola, al municipi de Matadepera. Un home va patir un accident en una zona de difícil accés mentre feia una ruta. L'avís va arribar a les 20:38 h, moment en què es van activar els equips d'emergència.

Els primers efectius en arribar van brindar atenció primària al ferit i van abrigar tant a ell com als seus acompanyants amb mantes tèrmiques a causa del fred. Per realitzar el rescat, es va mobilitzar el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), experts en intervencions en àrees muntanyoses. Utilitzant un matalàs de buit per immobilitzar el ferit i una llitera especialitzada, van aconseguir descendir-lo acuradament fins a un vehicle de rescat. Posteriorment, va ser traslladat a Can Pobla, on una ambulància del SEM l'esperava per portar-lo a l'hospital.

La Mola: un destí popular i desafiant

La muntanya de La Mola és un dels llocs més emblemàtics de la comarca del Vallès Occidental. Amb una altitud de 1.103 metres, és el punt més alt del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. És coneguda per les seves rutes de senderisme, que ofereixen vistes espectaculars i un desafiament tant per a excursionistes novells com experimentats.

Entre les rutes més populars es troba la que parteix des de Can Robert i puja fins al monestir romànic de Sant Llorenç del Munt, situat al cim de la muntanya. Altres rutes travessen terrenys més tècnics i abruptes, ideals per a aquells que busquen experiències més intenses. No obstant això, aquestes rutes poden tornar-se perilloses, especialment al capvespre o amb condicions meteorològiques adverses.

| Diputació de Barcelona

La importància de la prevenció

Els Bombers van recordar la importància de planificar adequadament qualsevol activitat a la muntanya. A La Mola, com en qualsevol terreny muntanyós, és crucial comptar amb l'equip necessari, revisar les condicions meteorològiques i evitar aventurar-se en rutes difícils sense la preparació adequada. Portar un telèfon mòbil amb bateria carregada és essencial per poder alertar els serveis d'emergència en cas de necessitat.

Aquest rescat reeixit subratlla la professionalitat dels Bombers i la coordinació entre els diferents equips d'emergència. No obstant això, també posa de manifest que fins i tot en muntanyes populars com La Mola, els riscos són reals i han de ser presos seriosament.

L'home rescatat es troba sota supervisió mèdica, i l'incident és un recordatori que gaudir de la natura requereix preparació i responsabilitat. La muntanya de La Mola seguirà sent un destí atractiu, però les mesures de seguretat són fonamentals per evitar situacions de perill.