Gran ensurt al Festival Grec: Tres ferits després d’una explosió pirotècnica

Una nit que prometia espectacle i emocions fortes va acabar deixant més d'un amb el cor accelerat per raons molt diferents de les previstes. En un esdeveniment multitudinari on cada detall està pensat per sorprendre, un incident inesperat va aconseguir acaparar totes les mirades i, sobretot, despertar la preocupació dels presents. El que va començar com una vetllada cultural va acabar transformant-se en un episodi que, a aquestes hores, continua generant debat i trucades a la prudència.

Explosió durant una funció a l'Arc de Triomf

Tal com ha informat TOT Barcelona, el succés va tenir lloc la nit de diumenge, passades les nou de la nit, durant la representació de 'Interferència 02', una de les propostes artístiques més cridaneres del Festival Grec.

L'esdeveniment, que va reunir centenars de persones, se celebrava a l'aire lliure als voltants de l'Arc de Triomf, un lloc emblemàtic per al públic barceloní. Va ser en aquest context on, en plena funció, un dels elements pirotècnics utilitzats com a part de l'espectacle va explotar fora de la zona de seguretat prevista, impactant directament en part del públic.

Segons han confirmat fonts de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) a la font esmentada, l'explosió va provocar ferides lleus a tres assistents. L'atenció mèdica no es va fer esperar: els afectats van ser atesos in situ pels serveis de Creu Roja desplaçats a l'esdeveniment. Entre els ferits, segons el testimoni recollit per mitjans locals, hi ha un home que va patir danys al timpà dret i el seu pronòstic auditiu encara és incert. A més, s'ha esmentat la possible presència d'un nadó i un turista entre els afectats, tot i que les autoritats han optat per mantenir la confidencialitat sobre les seves identitats i detalls mèdics.

| ACN

L'ICUB atribueix l'incident a una fallada tècnica

La reacció dels organitzadors va ser immediata. L'ICUB va atribuir l'accident a una "fallada tècnica" inesperada en un dels dispositius pirotècnics utilitzats a l'espectacle. Segons l'organisme municipal, tant el muntatge com la gestió de l'esdeveniment complien amb tots els requisits legals i protocols de seguretat habituals en aquest tipus de celebracions públiques. No obstant això, l'explosió es va produir fora de la zona protegida, fet que ha obligat a activar un protocol d'anàlisi intern per esclarir les causes i evitar que quelcom similar es pugui repetir en el futur.

El testimoni d'una de les persones ferides, recollit pel digital TOT Barcelona, aporta una visió directa del moment viscut: després d'una primera explosió que va provocar un fort estrèpit, una segona detonació va impactar a la seva oïda dreta, provocant la pèrdua d'audició i un brunzit persistent. Aquest afectat va ser atès en dos hospitals diferents en menys de 24 hores, i haurà de seguir un tractament durant almenys un mes per intentar recuperar l'audició.

L'accident va generar moments de confusió i cert pànic entre els assistents. Testimonis relaten com, després de l'explosió, una quinzena de persones van fugir de la zona més propera a l'escenari, mentre d'altres buscaven ajuda mèdica. Tot i la gravetat potencial de la situació, els ferits van ser atesos ràpidament i no va ser necessària la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ni de la Guàrdia Urbana durant la nit. Des de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha assegurat que s'està fent seguiment a les persones afectades i que el consistori roman a la seva disposició per a qualsevol necessitat.

L'espectacle 'Interferència 02', dirigit per l'artista Marc Salicrú, forma part del projecte "Teatres de campanya", una iniciativa interdisciplinària que tenia prevista la seva participació també en altres esdeveniments culturals de Catalunya, com la Fira Tàrrega. L'incident ha suposat un contratemps inesperat tant per al festival com per a la programació artística de la ciutat.