Espant en un barranc: Diversos rescatats pel GRAE

Una emocionant aventura en plena natura es va convertir en un autèntic malson per a dues persones. Els excursionistes van quedar atrapats en un conegut barranc sense poder avançar ni retrocedir. La caiguda de la nit va complicar enormement la seva ja delicada situació personal.
Van necessitar la intervenció dels serveis d'emergència per sortir d'aquell lloc. El succés va acabar afortunadament sense ferits gràcies a la ràpida i eficaç actuació professional.
La trucada d'auxili es va rebre al telèfon d'emergències 112 cap a les 23:43 hores de divendres. En aquesta s'alertava que dues persones no podien continuar la seva ruta. Havien quedat immobilitzades en una zona de difícil accés al barranc Tres en Ratlla.
Aquest conegut enclavament està situat al terme municipal d'El Bruc, a Barcelona. Immediatament, es va activar el protocol de rescat per mobilitzar els especialistes necessaris. L'operatiu es va allargar durant diverses hores en la foscor de la matinada de dissabte.
Una operació nocturna en un terreny complex
Els Bombers de la Generalitat van desplaçar al lloc membres del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). Aquests equips estan altament especialitzats en rescats tècnics en el medi natural i muntanyós. Les condicions nocturnes i l'orografia representaven un desafiament significatiu per a l'equip. La prioritat absoluta era localitzar les dues persones i verificar el seu estat de salut. La foscor i l'escarpat del terreny exigien la màxima concentració i perícia.
Després d'una intensa recerca a la zona, els especialistes del GRAE van aconseguir establir contacte visual. Els excursionistes es trobaven en un punt de difícil accés, però, afortunadament, estaven il·lesos. Es va confirmar que no patien cap ferida i es trobaven en bon estat general. Només patien els efectes del nerviosisme i del fred de la nit.
La notícia va suposar un gran alleujament per a tot el dispositiu d'emergències desplegat. A partir d'aquell moment, l'equip es va centrar a planificar l'evacuació més segura.
El rescat tècnic amb corda curta
Un cop localitzades les persones, els rescatadors van accedir fins a la seva posició exacta. Per fer-ho van haver d'utilitzar tècniques de progressió i assegurament pròpies de l'escalada. Després d'avaluar la situació, van decidir que la millor opció era remuntar-los mitjançant la tècnica de corda curta. Aquest mètode permet assegurar i guiar persones en terrenys exposats però no verticals. Ofereix una evacuació àgil i segura en aquestes complexes circumstàncies del terreny.
Els bombers del GRAE van ancorar els sistemes de seguretat i van equipar els afectats. Després, van iniciar l'ascens progressiu per la paret del barranc fins a un lloc segur. La maniobra va requerir una coordinació perfecta entre tots els membres de l'equip de rescat. La professionalitat i l'experiència dels especialistes van ser claus per resoldre l'incident amb èxit. Finalment, els dos excursionistes van ser conduïts a una zona segura sense necessitar assistència mèdica.
El Bruc i els perills de la muntanya de Montserrat
El municipi d'El Bruc és una de les portes d'entrada al parc natural de la muntanya de Montserrat. Aquesta zona és una destinació molt popular per a milers de senderistes i escaladors.
Les seves formacions rocoses úniques i els seus paisatges espectaculars atreuen molts aficionats als esports d'aventura. Tanmateix, aquesta bellesa natural també amaga nombrosos perills que no s'han de subestimar.