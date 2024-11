Més efectes del temporal de matinada a Catalunya: Cau el mur d'una casa

La DANA (depressió aïllada en nivells alts) està causant estralls al nostre país. La tempesta ha entrat pel mar, principalment per la zona de Tarragona i a mesura que ha avançat la nit s'ha desplaçat cap al nord, cap a zones de la demarcació de Barcelona, com ara Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental.

Afortunadament no hem patit la mateixa intensitat que van patir els nostres veïns del País Valencià, però no ens n'hem escapat. La Generalitat ha decidit suspendre el transport de Rodalies i els carrers de municipis com Castelldefels són plens d'aigua i els vehicles circulen amb molta dificultat. En un altre punt on hi ha hagut complicacions ha estat a 'Els Pallaresos', a escassos quilòmetres de la ciutat de Tarragona.

A les xarxes socials s'ha fet viral una imatge d'un mur d'una casa que no ha pogut resistir els efectes de l'aigua i del fang i s'ha esfondrat. El mur ha caigut en una zona de seguretat que separa la finca de la carretera i no s'han produït danys a tercers, però sí que alguns objectes han quedat molt a prop de la calçada.

La foto ha estat molt compartida a xarxes socials i els usuaris de la xarxa social X (antiga Twitter) han lamentat aquest episodi, donant-los molts ànims als propietaris de la casa i desitjant que no s'hagin produït danys personals. "Que trist", "cuideu-vos molt" , s'ha pogut llegir en els missatges de resposta.

| Canva Pro, TV3, XCatalunya

Catalunya: diverses zones afectades

Al litoral nord de Tarragona es preveuen pluges intenses amb acumulacions de fins a 100 mm en 12 hores i 40 mm en una hora. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís taronja per pluges fins a les 12.00 CET i un avís groc per tempestes fins a les 00.00 CET de dimarts. Es recomana extremar les precaucions a aquesta zona.

Al litoral de Barcelona s'esperen precipitacions acumulades de fins a 180 mm en 12 hores, afectant principalment el Baix Llobregat i rodalies. AEMET ha emès un avís vermell per pluges fins a les 14.00 CET i un avís groc per tempestes fins a les 18.00 CET. S'aconsella evitar desplaçaments no essencials i mantenir-se informats sobre l'evolució del temps.

A la demarcació de Lleida, s'esperen xàfecs amb acumulacions de fins a 60 mm en 12 hores. AEMET ha emès un avís groc per pluges i tempestes fins a les 18.00 CET. Tot i que el risc és menor que a les zones costaneres, es recomana precaució.

A les comarques de Girona es preveuen xàfecs dispersos amb acumulacions menors. No hi ha avisos meteorològics significatius per a aquesta zona, però és aconsellable estar atent a possibles canvis a les condicions climàtiques.