Un edifici de 4 plantes s'incendia, intervenen 6 dotacions de bombers

per Mireia Puig

Moments de tensió van viure els residents d'un bloc residencial quan, poc després del migdia, van començar a percebre una intensa fumera que va alertar immediatament els veïns. Les causes inicials de l'incident no eren clares des d'un primer moment, cosa que va portar que alguns dels residents quedessin atrapats a casa seva, generant preocupació i incertesa entre la comunitat local.

Intervenció ràpida i eficaç

L'incendi va ocórrer al voltant de la 1 de la tarda en un bloc d'habitatges situat a Sant Vicenç dels Horts, concretament en una estructura de planta baixa més quatre altures. Segons van informar des dels serveis d'emergències, les flames es van localitzar al primer pis de l'immoble, afectant especialment un habitatge que va mostrar visibles signes externs de la intensitat del foc.

En qüestió de minuts, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat es van mobilitzar ràpidament cap al lloc per evitar que el foc es propagués cap a les plantes superiors.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

Els bombers van desplegar un dispositiu immediat, establint un perímetre de seguretat al voltant de l'edifici mentre duien a terme l'extinció del foc. A la seva arribada, els equips de rescat van trobar diversos veïns confinats als seus domicilis, als quals van assistir ràpidament per garantir la seva seguretat. Paral·lelament, es van iniciar les tasques de ventilació, una fase crucial per dissipar el fum i facilitar el retorn segur dels residents.

Veïns confinats a casa seva

L'acció immediata dels cossos d'emergència va permetre que la situació no escalés encara més, ja que les flames podien haver-se estès amb facilitat a causa de l'estructura de l'immoble.

Segons van explicar testimonis, la ràpida actuació dels equips va facilitar que no hi hagués víctimes de gravetat, tot i que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va haver d'atendre diverses persones al lloc a causa de l'estrès generat pel succés i per inhalació lleu de fum.

Aquest tipus d'incidents subratlla la importància de comptar amb protocols clars d'emergència i amb un sistema ràpid de resposta per part dels serveis de rescat. Els veïns van destacar positivament la coordinació i rapidesa amb què van actuar els bombers, que van controlar ràpidament les flames i van evitar danys majors.

La investigació sobre l'origen del foc continua en marxa i els experts encara no han determinat amb precisió quin podria haver estat el desencadenant inicial. Les primeres hipòtesis apunten que podria haver-se tractat d'una fallada elèctrica o un descuit domèstic, tot i que de moment cap línia d'investigació es descarta.

Reflexió sobre la prevenció

Incidents com aquest posen en evidència la importància de fomentar entre la població hàbits de seguretat i prevenció davant de situacions d'emergència.

| @bomberscat, Catlane

Les autoritats locals, a més d'investigar les causes específiques, podrien considerar reforçar campanyes de conscienciació ciutadana sobre com reaccionar adequadament davant d'incendis domèstics, destacant les mesures preventives bàsiques com la instal·lació de detectors de fum, la revisió periòdica de les instal·lacions elèctriques i una correcta evacuació en cas d'emergència.

La ràpida intervenció va evitar el que podria haver estat una tragèdia major, deixant clar que la preparació i resposta ràpida dels cossos d'emergència és essencial per garantir la seguretat dels ciutadans.