Brutal incendi de ferralla, els veïns alarmats i desenes de trucades al 112

per Mireia Puig

Un brutal incendi en una pila de ferralla ha desfermat l'alarma aquest dissabte en una zona industrial molt transitada. L'incident, que va generar gran preocupació entre els veïns i va mobilitzar nombroses dotacions de bombers, va provocar a més desenes de trucades d'emergència al 112.

Encara que inicialment no van transcendir detalls exactes sobre el lloc ni la magnitud del foc, aviat es va confirmar que el sinistre s'havia produït en una indústria propera a l'estació de mercaderies de Can Tunis, a la frontera administrativa entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

Alarma entre els veïns

Eren exactament les 11:33 del matí quan els serveis d'emergència van rebre el primer avís. L'enorme columna de fum negre visible des de diferents punts d'ambdues localitats va posar en alerta immediata els residents, que no van dubtar a inundar el telèfon d'emergències 112 amb fins a 62 trucades diferents.

| @bomberscat

"Era impressionant, el fum es veia des de molt lluny i vam pensar que podria haver ocorregut alguna cosa molt greu", relatava una testimoni presencial visiblement afectada. La ràpida propagació de les flames a l'exterior del recinte industrial, ubicat al carrer dels Tallers Ferroviaris número 1, just davant de la sortida 17 de la Ronda Litoral, va ser el que més va preocupar inicialment les autoritats.

Mobilització immediata

Davant la magnitud de les primeres flames, els Bombers de la Generalitat van activar ràpidament un dispositiu amb vuit dotacions, desplaçant-se immediatament cap a la zona. Després d'una avaluació inicial, i en comprovar que les flames no suposaven una amenaça directa per a edificis habitats ni persones, van començar a retirar-se progressivament per deixar l'operació en mans dels Bombers de Barcelona, que es van encarregar finalment de l'operatiu amb fins a nou dotacions desplegades.

Afortunadament, i gràcies a la ràpida intervenció, l'incendi no ha deixat ferits, limitant-se únicament a danys materials en la ferralla acumulada. Al llarg del matí, els efectius de bombers van aconseguir controlar les flames evitant la seva propagació cap a altres zones sensibles o potencialment perilloses.

Possibles causes de l'incendi

Encara és aviat per concloure què va originar exactament aquest incendi, els experts apunten habitualment en aquests casos a combustions accidentals provocades pel contacte de materials inflamables en les ferralleries, quelcom relativament comú en aquest tipus d'indústries.

L'acumulació de residus metàl·lics, olis o plàstics, sumats a la pujada de temperatures pròpia d'aquests dies, podria haver contribuït significativament a la ràpida expansió del foc.

Reflexió sobre la seguretat industrial

Aquest incident reobre el debat sobre la seguretat industrial i la importància de mantenir protocols estrictes en instal·lacions amb acumulació de residus.

| Canva

Experts en seguretat laboral insisteixen en la necessitat de revisions periòdiques i controls exhaustius, especialment en empreses ubicades a prop de zones urbanes, per evitar incidents que puguin posar en risc la salut i la tranquil·litat dels veïns.

Finalment, encara que l'incendi ja està controlat, les autoritats han anunciat que investigaran a fons les causes concretes que van donar origen a les flames per prevenir futurs episodis similars en aquesta estratègica zona industrial de Barcelona.