Es crema un cotxe al mig de la carretera: Atenen el conductor

per Mireia Puig

La tranquil·litat d'una nit qualsevol en una carretera catalana es va veure interrompuda abruptament quan un vehicle va començar a cremar inesperadament, deixant un impressionant espectacle de flames i fum que va alarmar a tots els presents i va mobilitzar ràpidament els serveis d'emergències.

Una emergència en plena carretera

El succés va ocórrer aquest passat dissabte al voltant de les 23:39 hores, a la carretera C-59 a l'altura de Sant Feliu de Codines, segons van informar fonts oficials del cos de Bombers de Catalunya. El vehicle, un turisme que circulava aparentment amb normalitat, va començar a incendiar-se sobtadament, la qual cosa va provocar que el conductor aturés el cotxe al mig de la via per evitar perills majors.

L'incendi no va trigar a estendre's, arribant a la vegetació de la zona propera, augmentant el perill de propagació. Les flames, visibles des de diversos metres de distància, van generar moments de gran tensió i preocupació entre els conductors que circulaven per la via en aquell moment.

| Govern

Intervenció immediata dels Bombers

En rebre l'avís a través del número d'emergències 112, diverses dotacions del cos de Bombers de Catalunya es van desplaçar ràpidament fins al lloc del sinistre. Els equips d'emergència van treballar intensament durant diversos minuts fins a aconseguir controlar i extingir completament les flames del vehicle incendiat i la vegetació afectada al voltant.

Els bombers també van ser els primers a oferir atenció sanitària al conductor, que encara que visiblement commocionat, no va patir ferides de gravetat. Posteriorment, va ser atès per professionals sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que van verificar el seu estat de salut i van descartar complicacions majors.

Possibles causes i prevenció

Encara que de moment no s'han aclarit oficialment les causes de l'incendi, els primers indicis apunten a una possible fallada mecànica o elèctrica en el vehicle, la qual cosa hauria desencadenat el foc de manera tan sobtada i violenta.

Incidents similars s'han registrat anteriorment en diverses carreteres catalanes, per la qual cosa les autoritats recomanen mantenir sempre una revisió periòdica i exhaustiva dels vehicles, especialment abans de realitzar trajectes llargs o desplaçaments nocturns. Una ràpida revisió pot prevenir situacions dramàtiques i evitar riscos innecessaris per a conductors i passatgers.

Reflexió després de l'ensurt

Aquest incident torna a posar en evidència la importància de comptar amb un sistema eficient d'emergències i la ràpida reacció dels cossos de seguretat i sanitaris. Gràcies a la immediata actuació dels Bombers, es va evitar que l'incendi s'estengués, la qual cosa podria haver generat conseqüències més greus.

| f28production, ACN, XCatalunya

El conductor involucrat va viure moments d'autèntica angoixa, però afortunadament la ràpida intervenció dels equips de rescat va permetre que tot quedés en un fort ensurt i en danys materials, sense haver de lamentar pèrdues humanes.

Aquest cas serveix també com una crida d'atenció per conscienciar sobre la seguretat viària i la importància de mantenir sempre els vehicles en òptimes condicions, prevenint així futurs incidents similars.