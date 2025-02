Caos a la Ronda de Dalt per un accident

El matí d'aquest dimecres s'ha vist marcat per un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Pedralbes, que ha generat importants afectacions en el trànsit. La incidència ha provocat llargues retencions en ambdós sentits de la via, complicant la circulació en una de les artèries més transitades de Barcelona.

Llargues cues i trànsit col·lapsat

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través de les seves xarxes socials, l'accident ha provocat cues significatives. En sentit Trinitat, les retencions s'estenen des de L'Hospitalet de Llobregat, mentre que en sentit Llobregat els vehicles avancen amb dificultat des del Nus de la Trinitat.

| surfleader, ACN, XCatalunya

Les imatges difoses per Trànsit mostren un panorama desolador: una llarga fila de cotxes aturats, amb motocicletes intentant avançar entre els carrils i alguns vehicles pesants complicant encara més la circulació. Els conductors han hagut d'armar-se de paciència mentre les autoritats gestionaven la situació.

Intervenció dels serveis d'emergència

Els serveis d'emergència s'han desplaçat ràpidament fins al lloc de l'accident per atendre possibles ferits i restablir el trànsit el més aviat possible. No obstant això, fins al moment no s'han donat a conèixer detalls sobre el nombre de vehicles implicats ni sobre la gravetat del sinistre.

Les autoritats han recomanat als conductors evitar la zona en la mesura del possible i buscar rutes alternatives per minimitzar les demores. S'espera que en les pròximes hores el trànsit pugui tornar a la normalitat.

| Max Andrey, ACN, XCatalunya

Una via recurrentment afectada

La Ronda de Dalt és una de les carreteres més congestionades de Barcelona, especialment en hores punta. No és la primera vegada que un accident en aquesta via genera grans afectacions al trànsit, ja que la seva alta densitat vehicular la converteix en un punt vulnerable a col·lapses davant qualsevol incidència.

Els usuaris han expressat la seva frustració a les xarxes socials, on alguns conductors han compartit la seva experiència de quedar atrapats en la congestió. Mentrestant, Trànsit continua actualitzant l'estat de la circulació per mantenir informats els ciutadans.

Consells per als conductors

Davant aquest tipus d'incidents, les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació, utilitzar aplicacions de trànsit en temps real i, en la mesura del possible, optar pel transport públic o rutes alternatives per evitar quedar atrapats en llargues retencions.

S'espera que en les pròximes hores la circulació a la Ronda de Dalt recuperi el seu ritme habitual, però aquest accident torna a posar sobre la taula la necessitat de millorar la gestió del trànsit en una de les vies més conflictives de la ciutat.