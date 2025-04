Disparen a un menor per robar-li el mòbil: Ferit greu, Mossos busquen els autors

Un nou succés violent ha sacsejat la tranquil·litat nocturna, tornant a posar en alerta les autoritats catalanes. Aquesta vegada, segons informa El Caso, la víctima ha estat un adolescent que va resultar greument ferit després de rebre un tret al pit per part de dos individus que pretenien robar-li el telèfon mòbil.

Tret al pit per resistir-se a un robatori

Els fets van tenir lloc aquest passat divendres, al voltant de les onze menys quart de la nit, en un conegut skatepark situat a Figueres, capital de la comarca de l'Alt Empordà. Segons les primeres investigacions realitzades pels Mossos d'Esquadra, el jove es trobava en aquest concorregut espai públic quan va ser abordat per un grup de joves que pretenien sostreure-li el telèfon.

Davant la resistència de la víctima, un dels assaltants va treure una arma de foc i, sense dubtar-ho, va disparar contra l'adolescent, impactant-lo directament al pit. Després d'aquest violent atac, els agressors van escapar ràpidament del lloc en un ciclomotor, deixant el menor greument ferit i estès a terra.

| Canva

Ràpida intervenció dels serveis d'emergència

L'alarma generada per l'incident va mobilitzar immediatament els Mossos d'Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els efectius dels quals van arribar amb rapidesa a l'skatepark. El jove, conscient però amb una greu ferida a prop del cor, va rebre una primera atenció mèdica al lloc abans de ser traslladat d'urgència a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

Allà, l'adolescent va ser intervingut quirúrgicament per extreure-li la bala, que segons fonts mèdiques, havia quedat allotjada molt a prop del cor. Els doctors van assenyalar que d'haver-se desplaçat uns centímetres més, les conseqüències podrien haver estat fatals.

Investigació oberta i cerca intensa dels agressors

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona ha assumit la investigació amb l'objectiu principal d'identificar i detenir els autors de l'atac. Les primeres hipòtesis descarten motius de venjança o ajustos de comptes i apunten clarament a un robatori frustrat com a principal causa.

En aquest moment, els investigadors estan revisant minuciosament les imatges captades per les càmeres de seguretat instal·lades a les immediacions per obtenir pistes sobre els agressors i el vehicle utilitzat en la fugida. Encara que encara no hi ha cap detingut, es treballa amb intensitat per esclarir com més aviat millor un fet que ha incrementat la preocupació per la creixent violència vinculada a robatoris a Catalunya.

| ACN

Preocupant augment de l'ús d'armes en delictes comuns

Aquest incident a Figueres se suma a una preocupant tendència observada en els últims mesos, en què delinqüents comuns utilitzen armes de foc amb cada vegada més freqüència. Segons fonts policials, es tracta d'un escenari alarmant que reflecteix una realitat cada vegada més violenta i perillosa als carrers catalans, especialment vinculada a delictes com robatoris amb violència i al crim organitzat relacionat amb el narcotràfic.

Els Mossos d'Esquadra reconeixen oficialment que han augmentat els successos que involucren armes de foc, generant un clima d'inseguretat creixent entre la població. Aquest cas particular del menor ferit per resistir-se al robatori d'un mòbil posa de relleu la necessitat urgent de reforçar mesures preventives i de seguretat ciutadana a tota Catalunya.

A l'espera de novetats sobre la detenció dels implicats, aquest greu succés serveix com a recordatori que la violència continua sent una amenaça real que pot manifestar-se fins i tot en contextos aparentment segurs i quotidians.