Dos conductors la fan grossa a gran velocitat a la C-12

El rugit dels motors trencant la tranquil·litat del migdia anunciava que alguna cosa no anava bé. Per a qualsevol conductor que circulés respectant les normes, la traça fugaç d’un cotxe i una motocicleta devia semblar una escena extreta d’una pel·lícula d’acció, una competició il·legal en què l’asfalt es convertia en un circuit privat.

Tanmateix, el que els dos protagonistes d’aquesta imprudència no sabien és que la seva cursa tenia uns espectadors molt atents: un control dels Mossos d'Esquadra que no només posaria fi a la seva temeritat, sinó que els col·locaria directament en el camí cap als tribunals.

Els fets van tenir lloc divendres passat, en una jornada que hauria d’haver estat tranquil·la a les carreteres de Ponent. Agents de trànsit de la policia catalana havien desplegat un dispositiu de control de velocitat en un punt estratègic, el quilòmetre 100,8 de la carretera C-12, a l'altura del terme municipal de Maials, a la comarca del Segrià.

| ACN

Es tracta d’un tram interurbà la velocitat del qual està limitada genèricament a 90 quilòmetres per hora, una xifra que els dos implicats van decidir ignorar de la manera més perillosa possible.

El cinemòmetre, implacable, va saltar pels aires. Primer va detectar un turisme que circulava a l’esgarrifosa velocitat de 209 km/h, més del doble del permès. Instants després, una motocicleta seguia la seva traça a 188 km/h. La coordinació policial va ser clau per interceptar els infractors sense provocar un mal major. Les patrulles van donar l’avís i van aconseguir aturar ambdós vehicles de manera segura a l’altura de la sortida de la via cap a Lleida. Al volant del cotxe hi havia un home de 45 anys, mentre que el pilot de la motocicleta era un jove de 28.

Un dispositiu que va destapar una cascada d’infraccions

L’operatiu dels Mossos d'Esquadra a Maials no només va servir per treure de la circulació aquests dos conductors temeraris. El mateix control es va saldar amb un balanç que evidencia un problema de comportament molt més estès.

| ACN

Durant el temps que va durar el dispositiu, els agents també van formular altres sis denúncies, en aquest cas per via administrativa, a tants altres motoristes que, tot i que no van assolir les velocitats dels dos investigats penalment, també havien superat amb escreix els límits establerts per a aquella via.

Aquest desplegament s’emmarca dins d’una iniciativa de més envergadura, la campanya preventiva de trànsit coneguda com a PREMOT. Aquest pla, que es va activar dilluns passat i s’estendrà fins al proper diumenge, té com a objectiu principal reduir la sinistralitat en un dels col·lectius més vulnerables de la carretera: els motoristes. Durant aquesta setmana, l’Àrea Regional de Trànsit intensifica la seva presència a les carreteres de la demarcació de Ponent, combinant controls estàtics, com el que va destapar aquest succés, amb patrullatges dinàmics per vigilar les conductes de risc.