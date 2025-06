Batalla campal entre turistes espanyols en una discoteca catalana: 4 ferits greus

Una nit de festa va acabar en violència descontrolada en un dels principals destins turístics del litoral català. El que havia de ser una matinada d'oci d'estiu es va convertir en un autèntic escenari de caos, amb ampolles trencades, cops i joves ferits al bell mig del carrer. L'incident ha tornat a encendre les alarmes sobre el model d'oci nocturn en determinades zones de la costa, especialment durant els caps de setmana.

Baralla massiva al costat d'una coneguda discoteca

Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge davant de la discoteca La Cage de Salou, una de les més veteranes i concorregudes del municipi tarragoní. Segons les primeres informacions recollides per El Caso, dos grups de turistes —procedents del País Basc i d'Aragó, en la seva majoria— van iniciar una baralla a cops que ràpidament va escalar en intensitat.

El detonant de l'enfrontament encara no s'ha determinat. Algunes fonts apunten a un conflicte sorgit prèviament en un hotel proper, mentre que d'altres asseguren que l'aldarull va començar ja dins del local. Sigui com sigui, la tensió es va traslladar a l'exterior, on van volar cops de puny i ampolles de vidre, utilitzades com a armes improvisades.

Un dels implicats, un jove de 22 anys originari de Bilbao, va patir una ferida d'extrema gravetat en rebre un tall profund amb una ampolla trencada. Va haver de ser evacuat d'urgència a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, on va ser intervingut quirúrgicament. Tot i la gravetat de la lesió, la seva vida no corre perill, tal com han informat fonts policials.

A més d'ell, tres persones més van resultar ferides, tot i que de menor consideració. Totes elles van ser ateses pels serveis mèdics i, després de rebre assistència, van poder tornar als seus allotjaments. De moment, no s'han produït detencions, tot i que els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar els responsables de l'atac i esclarir els fets.

La nit a Salou, sota pressió policial

Aquest nou episodi violent coincideix amb el reforç del dispositiu policial a Salou, emmarcat en el pla Kanpai, activat pels Mossos d'Esquadra per intentar contenir els desordres vinculats a l'oci nocturn. Durant el mateix cap de setmana de l'aldarull, es van desplegar unitats d'ordre públic en altres discoteques de la ciutat, com la coneguda City Hall, on també es concentren grans grups de joves a la recerca de festa.

El pla Kanpai té com a objectiu recuperar el control de l'espai públic i evitar que els punts calents de la ciutat es converteixin en zones de risc. Tot i els esforços, els residents denuncien des de fa anys la creixent degradació de l'ambient nocturn en determinades zones, que, segons ells, no compten amb la contundència policial necessària per evitar incidents com el viscut aquest cap de setmana.