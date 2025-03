Dos brutals incendis de camions provoquen talls en dues carreteres catalanes

Una situació extremadament delicada ha generat moments de màxima tensió i preocupació a les carreteres catalanes a primera hora d'aquest dilluns. Un camió carregat amb materials perillosos va patir un aparatós incendi, provocant el tancament total d'una important via ràpida i mobilitzant ràpidament diversos cossos d'emergència, incloent-hi equips especialitzats en riscos químics i biològics.

L'incident es va iniciar al voltant de les set del matí a la sortida de l'A-22, a prop d'Almacelles, a la comarca del Segrià. Segons ha informat Protecció Civil, el camió afectat, que transportava materials classificats com a perillosos, va patir inicialment una fuita en un dels seus dipòsits de gasoil, fet que va obligar a activar el pla de prealerta Transcat per la possible afectació ambiental i de seguretat pública.

| ACN

Al lloc es van desplaçar amb urgència quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, especialistes en aquest tipus d'emergències, que van rebre l'avís exactament a les 06:52 hores. Segons les primeres informacions proporcionades pels equips desplegats a la zona, la fuita es va produir exclusivament en un dels dos dipòsits del vehicle pesant, podent ser ràpidament taponada pels propis bombers. Afortunadament, s'ha confirmat que la càrrega perillosa del camió no s'ha vist compromesa ni afectada directament per la fuita.

Complicacions a les carreteres catalanes

Mentre els efectius d'emergència encara treballaven en solucionar la incidència de l'A-22, un altre succés complicava encara més la mobilitat a les carreteres catalanes. En paral·lel, es va declarar un incendi en un altre camió a l'autopista AP-7, en direcció a Girona, a prop del municipi del Vendrell. Aquesta situació va provocar inicialment el tall total de la via en sentit nord, generant retencions importants de fins a cinc quilòmetres i obligant a desviar el trànsit per vies alternatives, com la C-32 (peatge), la C-15 i l'N-340.

En aquest segon incident, les flames van ser espectaculars i clarament visibles a diversos quilòmetres de distància, cosa que va generar una gran alarma entre els conductors que transitaven per la zona en aquells moments. Els bombers han acudit amb 9 dotacions, ja que, a més del vehicle, també s'ha vist afectada per les flames la vegetació.

Activació de protocols d'emergència i seguretat

Davant la doble contingència, les autoritats competents van activar ràpidament diversos protocols per garantir la seguretat viària i minimitzar qualsevol possible risc per a la població. En el cas del camió incendiat a l'AP-7, diverses dotacions de bombers van acudir immediatament al lloc de l'incident per controlar les flames i assegurar la zona, permetent poc després l'obertura parcial de la via amb un carril operatiu, encara que les retencions es continuen mantenint.

Pel que fa al vehicle d'Almacelles, la ràpida intervenció va evitar que la fuita de gasoil es convertís en un problema encara més gran, encara que es va mantenir durant un temps la prealerta fins a assegurar completament l'estabilitat del vehicle i la seguretat de l'entorn.

Aquests dos incidents, ocorreguts gairebé simultàniament, han posat de manifest els riscos inherents al transport de materials perillosos per carretera. Les autoritats catalanes han tornat a insistir en la importància d'extremar precaucions, mantenir rigorosos controls i complir estrictament amb les normatives de seguretat establertes.