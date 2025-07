Una dona la fa grossa en un autobús: puja amb salfumant i intenta endur-se el vehicle

Hi ha dies en què la rutina pot veure's alterada per un incident fora del comú. Els usuaris del transport públic saben que, de vegades, poden ser testimonis de situacions sorprenents que alteren la normalitat del trajecte. Però pocs esperaven el que va passar en un dels trajectes d'autobús que, fins aquell moment, es desenvolupava amb total tranquil·litat.

Un trajecte interromput per la sorpresa

Tot va passar al matí de dilluns, quan una dona va accedir a un autobús urbà portant amb ella una ampolla de salfumant. El que semblava ser un simple desplaçament aviat es va convertir en una escena de nerviosisme entre els passatgers i el conductor. El salfumant, un producte altament corrosiu i perillós, ja va suposar el primer motiu d'alarma, però la sorpresa va anar a més quan la dona va mostrar actituds inusuals i cada cop més alterades.

L'autobús, que cobria el trajecte habitual a la localitat d'Anglès, a la comarca de la Selva (Girona), va haver d'aturar-se quan l'actitud de la dona va generar una gran inquietud. Segons els testimonis recollits i les fonts policials consultades, la protagonista de l'incident va començar a increpar alguns viatgers i va mostrar signes evidents d'alteració, cosa que va portar el conductor a mantenir-se atent davant l'evolució de la situació.

| YouTube: Acerting Tours

Intent d'apropiació de l'autobús

El moment de més tensió va arribar quan la dona, després de provocar cert caos a l'interior del vehicle, va decidir dirigir-se cap a la zona del conductor amb la intenció d'intentar aconseguir el control de l'autobús. Afortunadament, el professional va aconseguir mantenir la calma i va evitar que la dona pogués arrencar el vehicle o causar danys més greus. Alguns passatgers, visiblement nerviosos, van alertar ràpidament les autoritats a través del telèfon d'emergències 112.

L'arribada dels Mossos d'Esquadra va ser clau per controlar la situació. A la seva arribada, la dona continuava en actitud desafiant i portava encara l'ampolla de salfumant. Els agents van aconseguir reduir-la i van requisar el producte químic, assegurant tant els passatgers com el mateix conductor, que havien viscut moments d'angoixa durant el succés.

Actuació policial i conseqüències de l'incident

Els fets van passar a Anglès, un municipi de la comarca de la Selva, on no és habitual trobar-se amb incidents d'aquest tipus al transport públic. La ràpida intervenció dels cossos de seguretat va evitar que la situació s'agreugés. La dona va ser detinguda i traslladada a dependències policials, on se li van practicar proves mèdiques per determinar el seu estat físic i mental.

| Bus Plana

Segons fonts policials, la detinguda podria enfrontar-se a càrrecs per alteració de l'ordre públic i per posar en perill la seguretat dels passatgers. L'ús del salfumant en espais públics està estrictament prohibit pels riscos que comporta per a la salut i la seguretat, cosa que agreuja la gravetat de l'incident.

Seguretat en el transport públic

Malgrat l'ensurt, no s'han lamentat danys personals ni materials greus, cosa que confirma l'eficàcia de la intervenció policial i la sang freda del conductor. Tanmateix, fets com aquest recorden que la seguretat als mitjans de transport és una prioritat que requereix vigilància constant i una resposta coordinada davant qualsevol amenaça inesperada.

La notícia ha corregut com la pólvora a la localitat i ha servit per obrir el debat sobre l'accés a substàncies perilloses i el control del seu ús, especialment en espais públics. El que ha passat a Anglès passarà a formar part d'aquestes històries que marquen els viatgers i que reafirmen la necessitat d'estar sempre preparats per a qualsevol imprevist.