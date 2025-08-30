Doble tragedia mortal en un accidente en la C-15z

La serenidad de una noche de viernes se desvaneció por completo en un instante. Un violento siniestro vial se convirtió en una escena de profunda desolación. Dos vidas se extinguieron de manera abrupta, dejando una estela de dolor y consternación.

El suceso movilizó un operativo de emergencias de grandes dimensiones. Los equipos de rescate trabajaron sin descanso en un escenario realmente complicado. La colisión tiñó de luto el inicio del fin de semana para una pequeña localidad.

El fatídico accidente ocurrió en la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona. Un coche y una furgoneta colisionaron frontalmente con una fuerza devastadora. El punto exacto del impacto fue el kilómetro 3,3 de la carretera C-15z. Esta vía conecta las poblaciones de Vilanova i la Geltrú y Canyelles. El aviso a los servicios de emergencia se recibió a las 20:52 horas del pasado viernes, 29 de agosto. Las consecuencias del choque resultaron fatales para dos de los ocupantes.

| ACN

Un operativo de emergencias a la altura del suceso

La magnitud del accidente requirió una respuesta inmediata y coordinada por parte de los cuerpos de seguridad y sanitarios. Hasta el lugar se desplazaron siete patrullas de los Mossos d'Esquadra para asegurar el perímetro.

Su labor fue crucial para facilitar el trabajo del resto de los equipos. Cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat acudieron para excarcelar a las víctimas atrapadas. Los bomberos se enfrentaron a una tarea muy delicada debido al estado de los vehículos.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó un total de ocho ambulancias para atender a los heridos. Además, se activó el servicio de apoyo psicológico para asistir a los familiares y afectados. Este equipo especializado ofreció consuelo en los momentos de mayor angustia y desesperación. La coordinación entre todos los efectivos fue fundamental para gestionar la emergencia con la máxima eficacia posible. La escena del siniestro reflejaba la extrema violencia del impacto entre ambos vehículos.

El trágico balance de víctimas y el impacto en la comunidad

Como resultado de la colisión, dos personas perdieron la vida de forma instantánea. El conductor del turismo, identificado como P. H. T., era un joven de 28 años. La otra víctima mortal fue la pasajera delantera de la furgoneta, YA. P. F., una mujer de 41 años. Ambos fallecidos eran vecinos del municipio de Canyelles, sumiendo a la localidad en un profundo luto. La noticia ha causado una gran conmoción entre los residentes del pequeño municipio.

Además de los fallecidos, otras cuatro personas resultaron heridas de diversa consideración. Una persona sufrió heridas graves y fue trasladada de urgencia al hospital de Bellvitge. Otros tres ocupantes presentaron heridas menos graves y fueron evacuados al hospital Sant Camil.

Afortunadamente, una sexta persona implicada en el accidente resultó completamente ilesa. La carretera C-15z permaneció cortada al tráfico durante varias horas para facilitar la investigación. La circulación se restableció por completo pasadas las doce y media de la madrugada.

| ACN

Este desgraciado suceso eleva a 97 el número de personas fallecidas en las carreteras catalanas en lo que va de año 2025. La cifra pone de manifiesto la constante peligrosidad de la red viaria y la necesidad de extremar las precauciones.

Cada accidente mortal representa una tragedia que destroza familias y golpea a comunidades enteras, como ha ocurrido en Canyelles. La investigación de los Mossos d'Esquadra tratará ahora de esclarecer las causas exactas que provocaron esta doble tragedia.