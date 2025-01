Fort ensurt en esfondrar-se part d'un edifici: Un home ferit

La tranquil·litat d'un migdia al Barri Vell de Girona s'ha vist truncada aquest divendres. Quan, de manera sobtada, una part del forjat d'un tercer pis s'ha vingut avall, precipitant trossos del sostre sobre el segon pis. Segons informen els Bombers de la Generalitat, el succés ha tingut lloc poc abans de les 13:30 h.

En un immoble situat al número vuit del carrer de la Claveria. El succés ha estat prou aparatós com per mobilitzar set dotacions de bombers. Que han acudit de seguida al lloc per avaluar els danys i assegurar l'àrea, treballant de manera conjunta amb l'arquitecte municipal.

La greu afectació del succés

L'accident ha afectat uns quatre metres quadrats del forjat de l'entrada de l'habitatge a la tercera planta, que s'han desprès i han caigut sobre la segona planta del mateix edifici. En aquell instant, l'únic ocupant del pis –un home– es trobava a la zona afectada, de manera que va caure amb les restes del forjat.

Afortunadament, tot i que l'episodi va ser molt aparatós, l'ocupant no ha patit ferides de gravetat. Per la qual cosa se li ha prestat atenció mèdica al mateix lloc a mode de precaució. Fonts del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han indicat que, un cop revisat el seu estat, s'ha descartat la necessitat d'un trasllat urgent a l'hospital.

| @bomberscat

Tan bon punt es va activar l'avís, els efectius de Bombers es van personar a l'immoble per dur a terme una revisió estructural d'urgència. Atès que es temia un possible risc de majors despreniments, es va procedir a desallotjar l'edifici. I a clausurar temporalment l'accés per a qualsevol altra persona.

Amb la col·laboració de l'arquitecte municipal, els bombers han iniciat una inspecció minuciosa dels elements de càrrega del tercer i segon pis. Així com de les parets i bigues que suporten l'immoble. De moment, tot i que les primeres impressions assenyalen que no existeix un risc imminent de col·lapse, la prudència obliga a mantenir l'edifici buit mentre es completen els estudis tècnics.

La no presència de més veïns evita una desgràcia

La falta d'inquilins en els altres pisos durant el succés ha evitat que el succés tingués conseqüències més greus. Tot i així, a mode de precaució, l'Ajuntament de Girona ha anunciat el següent. En cas que el personal tècnic desaconselli el retorn dels residents als seus habitatges aquesta nit, s'habilitarà allotjament d'emergència.

Per a aquells que no disposin de familiars o amics que els puguin acollir. La idea és garantir la seguretat de tots els implicats mentre es decideix si l'immoble es troba en bones condicions estructurals per al seu ús. O si, per contra, es requereixen obres d'apuntalament i reforç.

Així doncs, l'accident al carrer de la Claveria se salda amb un ensurt i la fortuna que l'únic afectat hagi resultat ferit de manera lleu. Les tasques d'avaluació continuen, i tant veïns com autoritats esperen l'informe tècnic que determini si l'edifici podrà ser habitat amb normalitat. O si requerirà obres de rehabilitació abans que els seus habitants puguin tornar a les seves llars.