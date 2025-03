Diversos ferits, tres crítics, en un virulent incendi en un habitatge

La tranquil·litat d'una nit de dilluns es va veure abruptament interrompuda quan un incendi de gran magnitud es va desfermar en un habitatge, deixant diversos ferits, tres d'ells en estat crític.​

L'incident va ocórrer en un pis situat al carrer Maria Montessori de Lleida. Els serveis d'emergència van rebre l'alerta al voltant de les 20:45 hores i, en arribar al lloc, van trobar el foc completament desenvolupat. La ràpida intervenció va permetre extingir les flames cap a les 21:15 hores, després de la qual cosa es va procedir a ventilar l'immoble i verificar que no quedessin persones al seu interior.​

Víctimes i atenció mèdica

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va informar que tres persones van resultar ferides en estat crític i una quarta amb lesions menys greus a causa de la inhalació de fum. Dos dels ferits crítics van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, mentre que el tercer estava pendent d'assignació hospitalària.

| @bomberscat

El ferit menys greu també va ser portat al mateix centre mèdic. El SEM va activar cinc unitats terrestres i, atès que l'actuació continua en curs, no es descarta que la xifra d'afectats pugui variar.​

Investigació en curs

Les autoritats han iniciat una investigació per determinar les causes exactes de l'incendi. L'incendi ha estat provocat i tot indica que es tractaria de problemes entre okupes.

Repercussions i mesures preventives

Aquest incident posa de manifest la importància de comptar amb mesures de seguretat adequades als habitatges, com detectors de fum i extintors, així com la necessitat de mantenir les instal·lacions elèctriques i de gas en bon estat. A més, subratlla la rellevància que els ciutadans estiguin informats sobre com actuar en cas d'incendi per minimitzar riscos i danys.​

| @bomberscat, Andrey Popov, XCatalunya

Les autoritats locals han expressat la seva solidaritat amb les víctimes i les seves famílies, i han reiterat el seu compromís de treballar en la prevenció d'aquest tipus d'incidents per garantir la seguretat de la comunitat.​