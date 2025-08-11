Varios heridos y un perro fallecido en un brutal incendio en un camping

La madrugada de este lunes ha comenzado con momentos de auténtica tensión para centenares de personas que disfrutaban de unos días de descanso. Lo que en principio era una noche tranquila se transformó, en cuestión de minutos, en una situación de emergencia que obligó a desalojar a miles de personas y a desplegar un amplio operativo de seguridad.

Según ha informado el Diari de Tarragona, el incendio se declaró en el camping Vendrell Platja, en El Vendrell, alrededor de las 3:17 horas. La primera hipótesis apunta a que las llamas se originaron por un chispazo en un punto de luz donde se conectaban varias caravanas. En pocos minutos, el fuego afectó a 16 parcelas y destruyó unas 12 caravanas.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Minutos más tarde, un segundo foco surgió en el extremo opuesto del recinto, calcinando otras dos caravanas y un turismo en dos parcelas adicionales. La intensidad de las llamas se vio favorecida por el material inflamable de las caravanas, compuesto en gran parte por plásticos y fibra de vidrio, lo que provocó una rápida propagación y una gran columna de humo.

| Diari de Tarragona

Más de 3.000 personas desalojadas y escenas de solidaridad

Protecció Civil activó a las 5:15 horas la prealerta del plan PROCICAT para el seguimiento del incendio. En total, más de 3.500 personas fueron desalojadas preventivamente hacia el paseo marítimo, según datos oficiales. Durante la evacuación, algunos campistas sufrieron desmayos, aunque no se han registrado heridos graves.

La solidaridad entre vecinos y comerciantes fue clave. Varios residentes bajaron mantas para abrigar a los evacuados, y la Taberna Los Serrano, situada frente al camping, abrió sus puertas de madrugada. Su propietario, Rafa Serrano, repartió gratuitamente agua y refrescos y permitió el uso de los baños del local, mientras largas colas se formaban para acceder. Así lo asegura la fuente mencionada anteriormente,

Un perro pierde la vida alertando a sus dueños

Entre las pérdidas más dolorosas está la de un perro que murió en una de las caravanas incendiadas. Según el relato de testigos, recogido por el Diari de Tarragona, el animal comenzó a ladrar insistentemente para alertar a sus dueños del peligro, pero el avancé de la caravana cayó en llamas sobre él antes de poder ser rescatado.

Críticas a la falta de alarmas y regreso a la normalidad

Algunos campistas han lamentado la ausencia de un sistema de alarma que alertara a todos los huéspedes al mismo tiempo, así como la escasa previsión en el dispositivo de evacuación. Muchos se enteraron del fuego gracias a que otros campistas fueron tienda por tienda despertando a los ocupantes.

Tras la intervención de los Bombers de la Generalitat, que movilizaron siete vehículos para sofocar las llamas, y después de que el teléfono de emergencias 112 recibiera 49 llamadas sobre el suceso, el incendio fue controlado alrededor de las 6:30 horas. En ese momento, se permitió el regreso de los huéspedes a sus parcelas.