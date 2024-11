Bomber francès és el primer a arribar a una zona afectada: Reacció brutal

per Sergi Guillén

La resposta del govern davant la DANA que afecta greument la regió de València deixa en evidència carències importants en l'organització i l'eficiència dels serveis d'emergència. Tot i les alertes meteorològiques emeses amb antelació, la coordinació entre els diferents organismes responsables resulta insuficient. Carreteres i carrers estan quedant intransitables a causa de les inundacions, cosa que aïlla comunitats senceres durant hores, dificultant que els equips d'emergència arribin a les zones més afectades.

Aquesta manca de planificació genera un clima d'incertesa i frustració entre els habitants, que no reben l'ajuda necessària a temps. A més, la distribució de recursos és inadequada per a la magnitud del desastre. Alguns municipis allunyats dels grans centres urbans reporten endarreriments importants a l'arribada de personal i equip de rescat.

I en certes àrees, els mateixos residents s'han d'organitzar per ajudar els seus veïns. La manca de previsió en l'assignació de mitjans adequats, com ara bots de rescat, vehicles amfibis i personal especialitzat, resulta evident. Aquesta situació mostra la necessitat urgent de revisar i millorar els protocols d'actuació davant d'esdeveniments climàtics extrems.

| ACN

Serveis francesos abans que espanyols

La recent DANA que ha assotat l'est d'Espanya ha generat crítiques fortes cap a la gestió dels serveis d'emergència locals, especialment a València i altres zones afectades. En un vídeo que s'ha viralitzat a les xarxes, un bomber francès se sorprèn en assabentar-se que el seu equip és el primer a arribar a una de les àrees devastades.

Destacant la resposta lenta dels serveis espanyols. Aquest bomber apareix al vídeo parlant amb un resident local, que sembla incrèdul davant la situació.

La imatge que acompanya el tuit de l'usuari Josep Rosell i Fossas mostra el bomber francès completament equipat, treballant entre el fang i la runa, mentre els residents observen i col·laboren. Les paraules de l'usuari, expressades en català, destaquen la incredulitat del bomber en saber que ells, estrangers, són la primera força d'ajuda a arribar al lloc.

La publicació ha generat centenars de reaccions d'indignació a les xarxes socials. Amb diversos usuaris qüestionant la manca de rapidesa en la resposta dels serveis espanyols i l'organització del desplegament de recursos per atendre les zones afectades.

Aquest incident subratlla una problemàtica creixent: en situacions d'emergència, l'eficiència en la coordinació i la rapidesa a l'arribada dels equips de rescat són crucials. En aquesta ocasió, la intervenció de bombers francesos ha posat en evidència les mancances al sistema de resposta espanyol.

Així com la necessitat de millorar els protocols i la logística per atendre aquest tipus de desastres naturals. L'arribada d'equips internacionals abans que els locals planteja preguntes serioses sobre la preparació i els recursos dels serveis d'emergència a Espanya. Particularment en un context on el canvi climàtic està intensificant fenòmens climàtics extrems.