Dia nou, drama nou a Rodalies: Retards de més de mitja hora en vuit línies

Cada matí, milers d'usuaris de Rodalies s'enfronten a noves notícies de retards en diverses línies, un problema recurrent que afecta la mobilitat. Aquest dijous 19 de desembre no ha estat diferent, amb incidències a les instal·lacions que han causat importants alteracions en els horaris dels trens.

Dos incidències diferents han provocat retards significatius en almenys vuit línies de Rodalies. Una d'elles ha tingut lloc a l'estació de Villamalla, afectant les línies R11 i RG1. En aquest cas, la circulació ha estat interrompuda temporalment i, posteriorment, restablerta, però amb restriccions. Els trens estan operant per una sola via entre Portbou i Sant Miquel de Fluvià, cosa que continua ocasionant demores que superen els 30 minuts.

Mentrestant, una altra incidència a les instal·lacions de Castelldefels està generant retards similars a les línies R2, tant en el seu ramal nord com sud. A més, s'han vist afectats els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17. Concretament a l'R2 tan sols circulen dos trens per hora i sentit. Aquest tipus d'incidències ha provocat frustració entre els passatgers, que depenen d'aquests serveis per als seus desplaçaments diaris.

Els usuaris, especialment els que viatgen a primera hora, han expressat la seva desesperació davant la falta de fiabilitat del servei. Les xarxes socials, com cada dia, s'han omplert de queixes, amb molts assenyalant que aquests retards s'han convertit en una rutina insostenible. De fet, diversos afectats han reportat que s'han quedat tirats a l'estació de Sant Andreu i que no han pogut pujar al següent tren perquè no hi cabia ni una agulla.

Desesperació amb Rodalies

Davant aquesta situació, les autoritats recomanen als passatgers que consultin les hores de pas i els retards abans de dirigir-se a les estacions. Així mateix, suggereixen considerar alternatives de transport per minimitzar els inconvenients. No obstant això, en moltes àrees de Catalunya, Rodalies continua sent l'única opció viable, deixant els usuaris sense alternatives reals.

El problema dels retards a Rodalies no és nou, però la seva freqüència i magnitud han incrementat la pressió sobre el servei. Molts usuaris critiquen la falta d'inversió en infraestructures i manteniment, aspectes clau per evitar aquest tipus d'incidències. A més, la comunicació amb els passatgers, encara que ha millorat, continua sent insuficient en moments de crisi com aquest.

Els retards afecten no només els passatgers, sinó també la imatge d'un servei que hauria de ser eficient i fiable. La situació a Villamalla i Castelldefels és un recordatori de la necessitat urgent de modernitzar les infraestructures i garantir un servei de qualitat. Mentrestant, milers de catalans continuen lluitant cada dia contra la incertesa dels horaris i les interrupcions inesperades.