Els Bombers treballen de matinada: 4 cotxes i diversos arbres incendiats

Els incendis en vehicles són cada cop més habituals i, en molts casos, causen danys materials significatius. Sovint, aquests successos ocorren durant la nit, generant alarma entre els veïns i mobilitzant els serveis d'emergència. Tanmateix, la seva ràpida actuació sol evitar mals majors i garantir la seguretat de les persones.

Durant aquesta matinada, els Bombers de la Generalitat van atendre dos incendis que van afectar diversos vehicles a Sant Boi de Llobregat i Sitges. Ambdós episodis han tingut lloc en diferents moments, però han compartit una característica: no s'han reportat ferits gràcies a la ràpida intervenció de les dotacions desplaçades.

El primer incident ha ocorregut a les 00:18 hores al municipi de Sant Boi de Llobregat, concretament al Carrer Lluís Companys. Dos vehicles s'han incendiat completament, deixant danys materials significatius. Una dotació de bombers ha treballat al lloc per extingir el foc i evitar que les flames es propaguessin a altres àrees. Afortunadament, no hi va haver persones afectades.

Vehicle totalment calcinat a Sitges

Poc després, a les 01:19 hores, un altre incendi ha estat reportat a Sitges, al Carrer d’en Moret. En aquest cas, un vehicle s'ha cremat totalment i un altre ha resultat parcialment afectat. A més, les flames han danyat un contenidor, tres palmeres i part d'una tanca vegetal d'un jardí proper. En aquesta ocasió, han intervingut dues dotacions de bombers, que han aconseguit controlar la situació i evitar més danys. Igual que en l'incident de Sant Boi, no s'han registrat ferits.

La intervenció dels bombers ha estat crucial per contenir ambdós incendis i minimitzar els danys. Els equips han actuat amb rapidesa i eficàcia, aconseguint evitar que les flames afectessin estructures contigües o que es propaguessin a zones habitades. Els veïns d'ambdues localitats han mostrat la seva preocupació per aquests successos, especialment pel perill que suposen els incendis en àrees residencials. Tot i que no hi ha hagut ferits, els danys materials són notables, especialment a Sitges, on el foc va assolir elements naturals i urbans.

Aquest tipus d'incidents posen de manifest la importància de mantenir mesures preventives i de comptar amb serveis d'emergència ben preparats. La ràpida actuació dels bombers a ambdues localitats va evitar que els incendis tinguessin conseqüències més greus. Tanmateix, els danys en vehicles i vegetació reflecteixen la magnitud dels successos i la necessitat de continuar treballant en la prevenció d'incendis.