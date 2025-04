Un dia més de retards a Rodalies: 20 minuts de demores en una línia important

per Iker Silvosa

La jornada torna a començar amb complicacions per a milers d'usuaris que diàriament utilitzen els trens de Rodalies per als seus desplaçaments. Una vegada més, una fallada en la infraestructura ferroviària ha desencadenat retards significatius, posant a prova la paciència dels viatgers que intenten arribar a temps als seus destins, ja sigui per motius laborals, acadèmics o personals.

Una incidència que es repeteix

Aquesta vegada, els retards han tornat a afectar de manera considerable una de les línies més transitades de la xarxa ferroviària catalana, l'R4. Concretament, els usuaris que es desplacen en sentit Manresa han experimentat retards que, segons fonts oficials, han arribat a superar els 20 minuts, complicant notablement l'inici del dia per a moltes persones.

| ACN

L'origen d'aquests contratemps ha estat una incidència en la infraestructura, registrada durant les primeres hores del matí a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Fonts oficials van confirmar que els primers problemes van començar aproximadament cap a les 6:30 hores del matí, quan es va detectar la fallada que va obligar a alentir considerablement la circulació ferroviària. De fet, un dels trens de primera hora del matí no ha pogut sortir a causa d'aquesta incidència.

Ràpida resposta, però retards acumulats

Els tècnics d'Adif es van desplaçar immediatament al lloc de la incidència per tractar de solucionar-la amb la major rapidesa possible. Segons la informació proporcionada per Renfe, la intervenció tècnica va aconseguir reparar la fallada cap a les 7:45 hores. Malgrat la relativa rapidesa en la solució del problema, el servei trigarà a normalitzar-se completament, ja que es mantenen retards de 20 minuts.

Aquest tipus d'incidències, lamentablement freqüents a la xarxa de Rodalies, posen de relleu les mancances i les limitacions d'una infraestructura ferroviària que fa anys que reclama inversions i millores significatives. Usuaris habituals de la línia han expressat reiteradament el seu malestar a les xarxes socials, demanant solucions definitives a aquests problemes recurrents.

Impacte en el dia a dia

Per a molts usuaris, aquests retards no només signifiquen un mer inconvenient, sinó que impliquen retards en els seus horaris laborals o acadèmics, complicacions per acudir a cites mèdiques o fins i tot pèrdues econòmiques derivades d'arribar tard als seus llocs de treball.

El fet que aquests problemes succeeixin amb freqüència fa que molts usuaris estiguin perdent la confiança en Rodalies com un mitjà de transport fiable i puntual. Això podria estar provocant també un augment en l'ús del vehicle privat, amb les conseqüents complicacions en termes de trànsit i contaminació ambiental.

La reiteració d'incidències a la xarxa ferroviària catalana posa de manifest la urgent necessitat que les administracions públiques i responsables tècnics actuïn amb celeritat per millorar el servei. L'increment en la inversió per a la renovació i manteniment de les infraestructures ferroviàries sembla ser una mesura imprescindible per solucionar, o almenys reduir, la freqüència amb què els usuaris pateixen aquests retards.