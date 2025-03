Detingut un home per intentar segrestar un nen de 10 anys

Els Mossos d'Esquadra han protagonitzat una operació que ha generat preocupació entre els veïns després de fer-se públic un succés inquietant. Una mare va viure moments de màxima angoixa quan va descobrir que un desconegut havia intentat emportar-se per la força el seu fill, menor d'edat.

Els fets, que ràpidament es van convertir en tema de conversa i debat entre la població local, han provocat un fort enrenou per l'edat del nen implicat i per les estranyes circumstàncies que van envoltar el succés.

L'intent de segrest va ocórrer fa pocs dies a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre, quan un jove de 22 anys va intentar presumptament retenir contra la seva voluntat un menor d'edat, que segons diverses fonts tindria entre 10 i 13 anys. L'autor dels fets no tenia antecedents i és de nacionalitat estrangera encara que els Mossos no han donat més detalls.

| Canva

Segons les primeres investigacions portades a terme pels Mossos d'Esquadra, l'individu va abordar el menor a prop d'una coneguda zona comercial del municipi amb l'objectiu aparent de retenir-lo i emportar-se'l amb ell.

Angoixa i fugida immediata del menor

La ràpida reacció del menor va ser clau per evitar conseqüències més greus. Quan es va adonar que la situació escapava del seu control i que el jove desconegut pretenia emportar-se'l, el menor va aprofitar un descuit per sortir corrent i escapar ràpidament del lloc. Poc després, va aparèixer en escena la mare del nen, qui va acudir immediatament en ser alertada del que havia passat, moment en què el sospitós va aprofitar per fugir.

Els fets van succeir fa uns dies, encara que no va ser fins al passat divendres quan la policia catalana va aconseguir trobar el presumpte autor dels fets. La detenció va tenir lloc a plena llum del dia, al voltant de la una i mitja de la tarda, a les immediacions de la carretera del Far de Buda, a la mateixa localitat de Deltebre. Des d'aquell moment, els agents han mantingut l'arrestat en dependències policials, on se l'ha interrogat per intentar esclarir completament el que va passar.

| ACN

Investigació en marxa: incertesa sobre els motius

L'incident ha deixat la comunitat local en estat de xoc, especialment perquè els veïns reconeixen el presumpte autor, descrit com un jove del municipi, sense antecedents coneguts fins al moment. Fonts properes a la investigació destaquen que, per ara, els motius que van poder portar l'arrestat a intentar cometre semblant delicte continuen sent un misteri, cosa que incrementa l'alarma social entre les famílies amb nens petits de la zona.

Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen amb les seves investigacions. La investigació busca aclarir plenament la intenció darrere de l'intent de retenció del menor, a més d'esbrinar si existeix alguna relació prèvia entre el jove detingut i la família afectada o si, per contra, es va tractar d'un atac completament aleatori.