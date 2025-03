Aparatós accident a la C-58: via tallada

Una vegada més, un espectacular incident a la carretera obliga les autoritats a activar protocols d'emergència en una concorreguda via catalana. El succés, ocorregut en hora punta, ha provocat importants problemes de mobilitat i llargues retencions, afectant considerablement la circulació habitual en aquesta zona. Els detalls comencen a aclarir-se lentament, encara que les imatges inicials mostren la gravetat de l'incident.

Què ha ocorregut exactament

L'accident ha tingut lloc avui a primera hora del matí a la carretera C-58. Una de les artèries principals del trànsit català, concretament en el terme municipal de Viladecavalls, a la comarca del Vallès Occidental. Segons la informació oficial facilitada per Trànsit, el sinistre ha obligat a tallar completament la via.

Dificultant especialment la mobilitat en direcció a Barcelona en un moment de trànsit intens per desplaçaments laborals. Fonts dels serveis d'emergències han confirmat que unitats del SEM, Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat han acudit al lloc per gestionar la situació.

| SEM

Fins ara, es desconeix l'abast exacte de les lesions sofertes pels implicats en l'accident. Encara que les primeres valoracions des del lloc apunten a danys materials de gran consideració en els vehicles accidentats.

Conseqüències del sinistre viari

La interrupció total del trànsit a la C-58 ha provocat un caos circulatori amb quilòmetres de cues. Agreujat encara més per l'hora punta, en què habitualment aquesta via registra un trànsit molt intens cap a la capital catalana.

El tancament total de la carretera ha derivat els vehicles per rutes alternatives, generant embussos a les vies secundàries de l'entorn. Especialment a les entrades i sortides de Terrassa i Sabadell, dues ciutats clau per a la mobilitat diària de milers de ciutadans que es dirigeixen cada matí cap a Barcelona.

Des de les xarxes socials, molts conductors han expressat la seva frustració per les llargues esperes i la manca d'informació en temps real sobre alternatives efectives per evitar les retencions. Paral·lelament, Trànsit ha demanat paciència als conductors i recomana evitar la zona afectada. Així com optar per vies alternatives, com la C-16 o carreteres secundàries que connecten amb Barcelona i altres poblacions properes.

Antecedents preocupants a la C-58

Aquest accident no és un fet aïllat a la carretera C-58. Aquesta via, una de les més transitades de Catalunya per ser ruta essencial per accedir des del Vallès a Barcelona, ha estat protagonista freqüent en els últims anys d'incidents similars.

Les estadístiques indiquen que és una de les carreteres catalanes amb major índex d'accidents. Especialment en els trams amb corbes pronunciades i accessos o sortides complicades, característiques comunes en el seu traçat entre Terrassa, Sabadell i Barcelona.

Diversos estudis tècnics ja han assenyalat anteriorment la necessitat de millorar algunes seccions d'aquesta carretera per reduir la sinistralitat. Sobretot en condicions climàtiques adverses o en situacions de trànsit intens. La reiteració d'incidents greus ha provocat que usuaris i associacions demanin a la Generalitat l'adopció de mesures per millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit a la C-58.