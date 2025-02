Mor un home de 53 anys en caure-li un arbre a sobre

La tarda d'aquest dilluns va transcórrer amb normalitat al municipi de Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental. Era un dia laborable com qualsevol altre, sense indicis que hagués de passar res fora del comú. No obstant això, minuts després de les quatre, diverses trucades van alertar d'un accident que acabaria en tragèdia.

Segons la informació facilitada pels Mossos d'Esquadra, un home de 53 anys va perdre la vida després que li caigués a sobre l'arbre que estava tallant. El succés es considera un accident laboral, ja que l'afectat es trobava exercint la seva activitat en aquell moment. L'impacte va resultar fatal i no hi va haver manera de salvar-li la vida.

Els agents policials van rebre l'avís a primera hora de la tarda. De seguida, es van posar en marxa diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació, procedents de la comissaria de Granollers. Al mateix temps, es van activar dotacions dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

S'investiga el cas

Quan van arribar al lloc dels fets, van comprovar que l'home, de 53 anys, ja es trobava en estat molt greu. Tot i que els efectius sanitaris van intentar reanimar-lo, la gravetat de les lesions sofertes impedia qualsevol solució. Finalment, les autoritats van confirmar la defunció i van procedir a la inspecció de la zona.

El cas, que ha commocionat els veïns, s'emmarca dins dels procediments habituals en cas d'accidents laborals amb víctimes mortals. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers. Així mateix, el Departament d'Empresa i Treball ha estat informat per investigar si es complien totes les normes de seguretat en la tala.

La víctima, el nom de la qual no ha transcendit, realitzava tasques de tall d'arbres en una zona boscosa del municipi. No s'ha especificat si treballava per a una empresa o de forma independent. Per la seva banda, els experts hauran d'avaluar les circumstàncies exactes que van portar que el tronc impactés contra ell.

En aquest tipus d'incidents, influeixen factors com la direcció del tall, la inclinació de l'arbre o la presència de vent. Les autoritats intentaran esclarir si hi va haver un error de càlcul o un fall tècnic en l'operació de tala. La col·laboració de testimonis o companys de feina resulta clau per reconstruir els últims moments.

El succés ha generat un profund pesar a la localitat de Sant Antoni de Vilamajor, on l'explotació forestal i l'activitat vinculada a la fusta estan presents. Els residents, consternats per la notícia, esperen els resultats oficials de les investigacions. Per a molts, la pèrdua d'un treballador en aquestes circumstàncies és un cop que evidencia la necessitat d'extremar precaucions en entorns de risc.