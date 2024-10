Rescat in extremis d'una dona atrapada per la DANA: 'Miracle'

Les fortes pluges a algunes zones d'Espanya continuen causant estralls. La zona del llevant peninsular ha estat una de les més afectades i en municipis com Utiel (València) la pluja ha inundat cases i ha obligat Bombers i altres serveis d'emergència a actuar. A les xarxes socials s'ha fet viral un vídeo espectacular en què una dona i els seus animals són rescatats amb helicòpter.

A les imatges es pot veure una dona a l'exterior de casa de fusta i la casa envoltada d'aigua i fang. El bomber baixa amb una corda des d'un helicòpter i aconsegueix trobar-la i els animals. I els posa fora de perill. El vídeo s'ha fet viral i ha estat àmpliament compartit a les xarxes socials. S'han publicat desenes de comentaris elogiant la feina del bomber protagonista del rescat.

El vídeo l'ha publicat l'usuari Javier Ballesteros, que ha escrit: Hem aconseguit que l'helicòpter ens veiés i rescatés aquesta dona a Utiel que s'havia quedat atrapada a casa de fusta amb els gats i el gos. Increïble rescat.

El mateix usuari publica un altre missatge més avall en què reconeix que va ser ell qui va avisar els bombers i els va advertir que hi havia una dona que necessitava ajuda. Està orgullós i ho tornaria a fer les vegades que fessin falta: " Hola, hem intentat esbrinar-ho però no ho hem aconseguit. Era una situació horrible, et prometo que encara segueixo tremolant i estic mort de fred, però faria el mateix 1000 vegades més amb per salvar algú.

| @bomberscat, XCatalunya, Google Maps

Elogis al servei de Bombers de València

Brau, brau, brau. BombersValència. Vosaltres si que sou els autèntics herois i no els futbolistes ni famosets de tres al quart, sou herois perquè jugar-se la vida per salvar la d'algú que ni tan sols coneixes això només ho poden fer els herois Mil gràcies, ha escrit orgullós un altre usuari, que agraeix la tasca daquests herois.

El temps millora

A la zona d'Utiel el temps millora a partir de dimecres i dijous i deixa enrere aquest episodi terrible de pluges i tempestes, conegut com a DANA i en què des d'aquest diari ja us expliquem diversos episodis ocorreguts a la Comunitat Valenciana. El proper dissabte i diumenge és probable que torni a ploure, però amb menys intensitat que les últimes hores i els últims dies.