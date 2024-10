Les imatges de la DANA arrossegant cotxes que impacten a les xarxes socials

per Sergi Guillén

Les inundacions urbanes són un dels fenòmens meteorològics més devastadors i perillosos que afecten les ciutats. Tot i que aquestes situacions són relativament comunes en èpoques de fortes pluges. Els esdeveniments extrems, com els provocats per les Depressions Aïllades a Nivells Alts (DANA), suposen un risc afegit a causa de la gran rapidesa amb què s'acumula l'aigua.

En qüestió de minuts, carrers i avingudes poden quedar totalment negats, arrossegant vehicles, mobiliari urbà i, en els pitjors casos, posant en perill la vida de les persones. Aquesta vulnerabilitat s'incrementa especialment en zones urbanes poc preparades per drenar grans quantitats d'aigua en poc temps.

L'afectació visible a les xarxes

A més dels danys materials, les inundacions presenten un repte considerable per als serveis d'emergència. La coordinació per respondre a la multitud d'incidents reportats, com ara rescats de persones atrapades en vehicles o habitatges, pot saturar els recursos disponibles.

A les xarxes socials, especialment a X (Twitter), s'ha pogut veure recentment com el temporal que ha afectat la Comunitat Valenciana ha generat unes imatges impactants. De cotxes i objectes, sent arrossegats sense control per la força de l'aigua, deixant una estampa que demostra la cruesa d'aquests fenòmens.

Impactants imatges de la DANA a la Comunitat Valenciana

El temporal de Llevant, impulsat per la darrera DANA que ha afectat Espanya, ha deixat impressionants imatges d'inundacions a la Comunitat Valenciana. A la comarca d'Utiel-Requena, l'aigua ha demostrat el seu immens poder destructiu, tot arrasant al seu pas i generant un caos a la vida quotidiana dels habitants.

El centre d'emergències 112 de la Comunitat Valenciana ha registrat fins a mig miler de trucades. Una xifra que reflecteix la gravetat de la situació i la preocupació de la ciutadania davant dels efectes d'aquest temporal.

Entre les imatges més impactants que s'han compartit a les xarxes socials, destaca un vídeo on un cotxe apareix completament bolcat i és arrossegat pel corrent. Aquest vehicle afectat, convertit en un objecte més dins el fort torrent d'aigua, s'ha convertit en símbol de la força de la natura en aquesta zona.

Recordant a tothom la fragilitat de les estructures humanes davant dels fenòmens d'aquesta magnitud. La intensitat del corrent i el nivell de l'aigua, que arriba a diversos metres en algunes àrees valencianes, han fet que sigui gairebé impossible aturar l'avenç de la inundació.

La propagació ràpida de l'alerta

Des de l'inici del temporal, les autoritats han activat protocols d'emergència i han emès alertes constants per a la població. A través de les xarxes socials, el centre d'emergències de la Comunitat Valenciana ha estat informant en temps real sobre l'evolució del temporal.

| Getty Images Signature

Recomanant als ciutadans que romanguin a casa i evitin desplaçaments innecessaris. No obstant això, la intensitat de la pluja ha estat tan gran que moltes persones s'han vist atrapades enmig de la inundació, sense temps per reaccionar i posar-se fora de perill.

La situació a Utiel-Requena no és única a la regió. Altres municipis també han reportat grans inundacions, tot i que aquest cas ha destacat especialment pel volum d'aigua acumulada i els danys materials visibles. Vehicles encallats, pals caiguts, i parcs completament inundats han estat algunes de les imatges que més s'han repetit en aquesta jornada de pluges torrencials.