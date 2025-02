Desastre a la N-240 per un aparatós accident d'un camió amb porcs

per Mireia Puig

La tranquil·litat de la N-240 es va veure interrompuda per un aparatós accident que ha generat una gran mobilització dels serveis d'emergència. La circulació a la zona va quedar afectada després del bolcatge d'un camió de gran tonatge que transportava porcs, cosa que va obligar els equips de rescat a actuar amb rapidesa.

Un bolcatge amb conseqüències

L'accident va tenir lloc a la tarda de dimecres en una rotonda situada al punt quilomètric 99 de la carretera, a l'altura d'Alpicat. Segons van informar les autoritats, el camió va perdre el control en agafar la corba, cosa que va provocar el seu bolcatge lateral. Arran de l'impacte, el combustible del vehicle es va vessar sobre la calçada, augmentant el risc d'incendi i dificultant les tasques de rescat.

Els Bombers de la Generalitat van acudir amb quatre dotacions per mitigar els riscos i gestionar l'emergència. Les seves primeres actuacions es van centrar en la neteja del combustible vessat i en la coordinació del rescat dels animals atrapats al camió.

| Google Maps, ACN, XCatalunya

Treball dels equips d'emergència

Els bombers van treballar intensament per estabilitzar la zona i evitar una major propagació del combustible vessat. Paral·lelament, es va organitzar un operatiu especial per a l'extracció i reubicació dels porcs, alguns dels quals van aconseguir sortir pels seus propis mitjans després de l'impacte. Encara que no s'ha determinat la xifra exacta d'animals afectats, les autoritats continuen treballant en el seu recompte i atenció.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra es van encarregar de regular la circulació a la zona, que es va veure greument afectada. Durant diverses hores, el trànsit va estar restringit i es van formar retencions mentre es realitzaven les tasques de neteja i rescat.

Impacte en la mobilitat i mesures de prevenció

L'accident a la N-240 torna a posar en evidència els riscos associats a la circulació de vehicles pesants en zones amb rotondes i canvis de rasant. Des de les autoritats, s'insisteix en la importància de respectar els límits de velocitat i extremar la precaució en aquest tipus de trams.

| ACN

Durant la jornada, els treballs de retirada del camió i neteja de la via es van prolongar amb l'objectiu de restablir la normalitat al més aviat possible. Encara que no s'han reportat ferits entre els ocupants del camió, l'incident ha generat un fort impacte a la zona i ha posat en alerta els serveis d'emergència sobre la gestió d'aquest tipus d'accidents en vies d'alta circulació.

S'espera que en els pròxims dies es realitzin investigacions per esclarir les causes exactes del bolcatge i prendre mesures per evitar situacions similars en el futur.