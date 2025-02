A punt de sortir de la presó un dels assassins més perillosos de 'Crims'

Els seguidors del programa Crims de TV3 segur que recordaran quatre o cinc capítols que els han marcat. Cadascú té els seus i mai són els mateixos. O per simpatia amb alguna víctima o per empatia amb un cas semblant i conegut, sempre hi ha un capítol que es recorda per sobre dels altres. O diversos. I d'aquí l'èxit del programa.

Avui volem parlar del cas del 'Monstre de Machala'. Així va ser conegut l'assassí. Un sobrenom que feia justícia als seus actes. Era un monstre. Va ser condemnat a 25 anys de presó després de l'assassinat i violació de María Isabel Bascuñana, una estudiant de 21 anys, de Lleida. Els fets van succeir el 23 de novembre de 2004, en un pàrquing del centre comercial Illa de l'Oci, al costat de la Facultat de Dret, on estava estudiant aquesta carrera.

| ACN

Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, així es deia l'assassí, treballava com a vigilant de seguretat en aquest centre comercial. Sabent que la víctima era assídua, un dia va manipular el seu cotxe amb la intenció d'oferir-se a ajudar-la quan aquesta anés a recuperar el vehicle. Va ser llavors quan van succeir els fets terribles: la va violar i la va assassinar.

Els Mossos van trobar l'assassí

Malgrat els intents per amagar el cadàver, la policia catalana va poder trobar-lo. El 'Monstre de Machala' va desplaçar el cotxe fins a una altra zona de Lleida, però dies més tard, es va trobar el cadàver de la jove. En el seu cos van trobar restes de l'agressor.

Condemna exemplar

El 6 de novembre de 2006, l'Audiència Provincial de Lleida va sentenciar a Gilbert Antonio Chamba Jaramillo a 45 anys de presó, encara que a Espanya el compliment efectiu màxim en el seu cas va quedar fixat en 25 anys. Per tant, la seva alliberació es preveu per a novembre de 2029, quan hagi complert el límit legal de 25 anys de presó del nostre país i tingui llavors 69 anys d'edat.

| ACN

Expulsió d'Espanya

Un cop finalitzi la condemna, està previst que sigui expulsat a l'Equador, tal com preveu la Llei en aquests casos. Va ser en aquest país quan ja va ser condemnat a 16 anys de presó per uns fets molt greus succeïts el 1993. No obstant això, anys més tard va rebre l'indult del govern. Sense aquesta mesura de gràcia, no hauria perpetrat els fets de 2004 a Lleida.