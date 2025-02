Caos a l'AP-7 per l'accident d'un vehicle amb remolc

per Sergi Guillén

L'autopista AP-7 ha viscut moments de tensió fa escassos minuts, després que s'hagi produït un accident que ha implicat un turisme i el seu remolc. El succés ha tingut lloc fa pocs minuts, a l'altura de l'Agullana, en sentit sud cap a Girona. Segons la informació facilitada pels equips d'emergència i els testimonis presencials, el vehicle arrossegava un remolc.

Que, per causes que encara s'estan investigant, s'ha bolcat sobre la calçada i ha obstaculitzat diversos carrils. L'incident, que s'ha donat a conèixer a través del compte oficial de Trànsit a xarxes socials, ha generat un important caos circulatori. S'ha observat com, en qüestió de minuts, la retenció ha assolit diversos quilòmetres de longitud.

Dificultant el pas normal de la resta de vehicles que pretenien continuar el seu trajecte per aquesta transitada via. Davant la urgència del succés, patrulles dels Mossos d'Esquadra, així com una ambulància, s'han desplaçat ràpidament al lloc per atendre els possibles ferits i restablir tot l'ordre viari.

Un aparatós incident

A la imatge de referència difosa per les autoritats s'aprecia el turisme color fosc, situat al carril esquerre amb el remolc bolcat al seu costat. Diverses persones amb armilles reflectants han estat col·laborant per intentar retirar el remolc de la calçada i minimitzar l'impacte en el trànsit.

| ACN

Les primeres informacions assenyalen que no s'han registrat ferits de gravetat. Tot i que els serveis d'emergència han procedit a avaluar els implicats i a assegurar la zona per evitar majors complicacions.

La complexitat de l'accident ha obligat a habilitar la circulació provisional pel voral, tal com han indicat des de Trànsit. S'ha demanat als conductors que extremin precaucions i que, en la mesura del possible, utilitzin rutes alternatives per esquivar el tram afectat.

A més, s'ha recordat la importància de respectar els límits de velocitat i les indicacions dels panells de senyalització variable que, en aquests casos, resulten fonamentals per evitar col·lisions secundàries.

Malgrat la gravetat de l'escena, el succés no ha provocat danys considerables en la infraestructura de la carretera. No obstant això, s'ha insistit en la necessitat de revisar els protocols d'enganxament i les condicions dels remolcs abans d'iniciar qualsevol viatge. Especialment en rutes d'alta velocitat i amb gran afluència de vehicles com l'AP-7.

Així doncs, l'AP-7 ha estat protagonista d'un nou episodi de caos viari provocat pel bolcatge d'un remolc. Que ha mantingut els serveis d'emergències i les autoritats en un intens operatiu. S'espera que, en les pròximes hores, la situació quedi completament controlada i que la circulació recuperi el seu ritme habitual, sempre amb la precaució com a màxima per evitar nous incidents.