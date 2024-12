Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident: Cotxes aturats

per Sergi Guillén

L'AP-7 és una de les vies de circulació principals a Catalunya. Aquesta autopista vertebra el territori i connecta les províncies de Girona, Barcelona i Tarragona. Cada dia, milers de conductors la utilitzen per desplaçar-se per motius laborals, personals o de lleure.

Tot i això, l'AP-7 també és coneguda pels seus freqüents problemes de trànsit. Els caps de setmana i les hores punta concentren grans volums de vehicles. A més, accidents i avaries solen generar llargues retencions que desesperen els conductors.

En els darrers anys, l'alliberament del peatge ha incrementat el nombre de cotxes circulant. Tot i ser una bona notícia per a la butxaca, la mesura ha sobrecarregat una infraestructura que ara pateix embussos constants.

Accident a l'AP-7: Retencions quilomètriques

Un accident ocorregut a l'AP-7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, en sentit Tarragona, ha col·lapsat la via. Segons el Servei Català de Trànsit, dos carrils han quedat inutilitzats i han provocat importants retencions que s'han estès ràpidament.

| ACN

La primera alerta va arribar a les 17.00 hores, quan els serveis de trànsit van anunciar un embús de 3 quilòmetres. Les imatges del succés mostren una llarga fila de cotxes detinguts a plena autopista. A mesura que avançava la tarda, la situació ha empitjorat, i les retencions han arribat als 4 quilòmetres.

Un altre incident a l'Ampolla

Mentrestant, un altre incident ha complicat la circulació a la mateixa AP-7, en sentit Barcelona. En aquesta ocasió, un vehicle bolcat ha obligat a tancar tots els carrils menys un, dificultant el trànsit a la zona de l'Ampolla.

El Servei Català de Trànsit ha informat que la situació en aquest tram ja ha estat normalitzada. Tot i això, l'acumulació de vehicles ha generat molèsties durant diverses hores.

Les xarxes socials s'han omplert de missatges de conductors atrapats als embussos. Molts han manifestat la frustració per la manca de solucions als continus problemes de l'AP-7. Les imatges capturades mostren una carretera completament saturada, amb vehicles detinguts durant llargs períodes.

Davant la gravetat dels incidents, els serveis d'emergència han actuat ràpidament per aclarir les vies. Tot i això, l'alta densitat de trànsit ha dificultat les tasques, allargant els temps d'espera.

Què fer davant les retencions a l'AP-7?

En casos d'accidents i embussos perllongats, les autoritats recomanen consultar les actualitzacions de trànsit a temps real. Plataformes com Trànsit Catalunya ofereixen informació constant sobre la situació de les carreteres.

A més, és fonamental mantenir la calma i assegurar-se de tenir combustible suficient per evitar quedar-se aturat al voral.

Aquest nou accident torna a evidenciar les dificultats de l'AP-7 per absorbir el volum creixent de vehicles. La manca d'alternatives i la saturació crònica de la via continuen sent un problema pendent de resoldre a Catalunya.