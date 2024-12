Terrible accident entre un camió i una moto a l'AP-7: Quilòmetres de retencions

Les carreteres solen ser perilloses per naturalesa, però el risc s'incrementa en hores punta quan el trànsit es torna més dens. Moments com el migdia d'un divendres converteixen qualsevol incident en una complicació logística important per a milers de conductors. Aquest context d'alta circulació fa que qualsevol accident tingui conseqüències més grans, generant retencions quilomètriques i afectant significativament el flux vehicular.

I això és precisament el que ha passat a primera hora d'aquesta tarda, quan un accident entre un camió i una moto ha provocat una situació caòtica a l'AP-7. El sinistre va tenir lloc al tram que travessa Mollet del Vallès, en direcció Girona, a prop de l'enllaç amb la C-17. L'incident va obligar a tallar un carril de la via, cosa que ha derivat en un embús que es va arribar a estendre fins a 6,5 quilòmetres en direcció nord.

Les imatges captades des de la xarxa de carreteres mostren una congestió severa que arriba fins a Santa Perpètua de la Mogoda. La densitat del trànsit i el tancament parcial de la via van complicar encara més la circulació a la zona afectada. Els equips d'emergència es van mobilitzar ràpidament per atendre la situació. El Servei Català de Trànsit va confirmar l'actuació de diverses dotacions de bombers, que es van encarregar de les feines de neteja i restabliment de la circulació. El seu principal objectiu va ser aclarir el carril afectat i garantir la seguretat dels vehicles retinguts.

Arracades de l'estat dels afectats

L'accident també va generar incertesa sobre l'estat dels implicats, ja que les autoritats encara no han facilitat aquesta informació. Les retencions a l'AP-7 van provocar una afectació en cadena a les connexions vials adjacents. Molts conductors van optar per utilitzar rutes alternatives, cosa que va generar sobrecàrrega en vies properes. Les recomanacions dels equips de Trànsit van instar a evitar la zona i buscar desviaments.

Accidents com aquest posen de manifest la importància de mantenir precaució a tota hora, especialment en trams d'alta densitat vehicular. Les investigacions per aclarir les causes del xoc entre el camió i la moto ja estan en marxa. Les autoritats recorden que l'AP-7 és una de les vies principals de Catalunya i que qualsevol incident hi genera un impacte significatiu. Aquest tram, en particular, és conegut pel seu alt volum de trànsit diari. L'actuació ràpida dels serveis d'emergència va ser crucial per minimitzar les conseqüències de l'accident i restablir parcialment la circulació.

A mesura que es recopilin més detalls sobre l'estat dels implicats i les causes de l'accident, s'espera que la normalitat a l'AP-7 sigui completament restaurada. Ara com ara, el succés serveix com un recordatori dels riscos inherents a la carretera i de la necessitat d'una conducció prudent i atenta, especialment en moments d'alta circulació.