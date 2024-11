Els iogurts fets a Lleida per a gossos i gats que triomfen a tot Europa

per Sergi Guillén

Una empresa lleidatana que fa 6 anys va començar a fer lactis per a animals de producció, Bifeedbo, comercialitza ara un producte exclusiu per a gossos i gats. Es tracta del Yogupet, un iogurt que fabriquen amb diferents gustos i formats i que aquest 2024 arribaran a vendre unes 400.000 unitats.

El gerent i copropietari de l'empresa, Àngel Ribes, assegura que són els “únics del món” que fabriquen iogurts per a gossos i gats i destaca que en tres anys han aconseguit exportar a una desena països d'Europa amb previsió d'ampliar aquesta xifra properament.

"L'acollida al mercat ha estat molt bona", destaca Ribes, que també posa en valor novetats com el 'Champ&Pet', iogurt envasat en una petita ampolla de cava i pensat per a les festes de Nadal.

El naixement de l'empresa

Àngel Ribes explica que fa sis anys va fundar l'empresa amb un altre soci amb la idea de fer lactis per animals de producció, en concret porcs. Els lactis s'utilitzen com a complement molt important en la nutrició dels animals en explotacions ramaderes.

| ACN

Un bon inici del projecte els va permetre pensar a ampliar la gamma de productes i llavors, després de fer una anàlisi per obrir mercat, van pensar a endinsar-se en el món de les mascotes. Així va néixer la idea de fer iogurt per a gats i gossos, ja que disposaven de tots els coneixements per fabricar-los.

La marca Yogupet va sortir al mercat fa uns dos anys i mig i segons, Ribes, a banda de l'Estat, ja s'han implantat a països com Portugal, França, Itàlia, Grècia, Polònia, Txèquia i Hongria i properament ho esperen fer a Holanda i Bèlgica.

Yogupet es pot donar a les mascotes com un “complement” a la seva alimentació habitual, és a dir que, segons Ribes, la manera com s'han de prendre els gats i els gossos és com si ho fes un humà, com unes postres, un berenar o un “capritx”.

En aquest sentit, assegura que als animals els agrada molt l'àcid gust de iogurt i que a més a més és beneficiós perquè els aporta nutrients i hidrata. Una altra forma de subministrar-ho és barrejant-ho amb el pinso ia més estan fets sense sucres ni lactosa a excepció d'un pensat per als gats quan són molt petits.

| ACN

Una varietat de productes cada vegada més gran

La gamma de iogurts que comercialitzen cada cop és més àmplia; tots són de llet de vaca però poden portar algun complement com a xia, oli d'oliva o mel.

També ho fan per a ocasions especials com el Iogupet de Halloween, que conté carbassa i cúrcuma, o el Iogupet de torró, amb mel, inulina i fruits vermells. Altres productes que ofereixen són el quefir de pastanaga i pera, el de bròquil i nabius, els iogurts funcionals com Flamapet i Digespet i els gelats.

L'última novetat que esperen que sigui tot un èxit el Nadal vinent és el Champ&Pet, que s'envasa en una petita ampolla simulant ser un xampany. Aquest producte en qüestió, a diferència dels altres, està fet amb llet de cabra.

El producte es pot comprar per internet però també a botigues especialitzades en mascotes. Els preus van des dels 2 euros la unitat als 8 del Champ&Pet. Ribes assegura que els que tenen una mascota i la volen com un més de la família agraeixen aquesta oferta i per oferir al seu animal una cosa que ajudi a “integrar-los” al nucli familiar.

L'empresa compta amb uns deu treballadors i l'èxit de demanda del producte els fa preveure que el proper any puguin arribar a doblar la fabricació d'unitats.