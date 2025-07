Es crema un cotxe en plena N-260

Un incident inesperat va sorprendre els conductors que circulaven aquest migdia per una coneguda carretera catalana, quan un vehicle va començar a cremar en plena via pública. Les flames i una densa columna de fum van alertar ràpidament els vianants, que van avisar de seguida els serveis d'emergència.

Ràpida intervenció dels bombers

Els fets van tenir lloc aquest migdia cap a les 14.26 hores a la carretera N-260, a l'altura de la localitat de Sort, a la comarca del Pallars Sobirà. Segons van confirmar fonts del cos de bombers, després de rebre l'avís es va desplaçar al lloc una dotació que va actuar ràpidament utilitzant aigua i escuma per extingir l'incendi.

Gràcies a la immediata intervenció dels efectius, el foc va poder ser controlat amb rapidesa, evitant així que les flames s'estenguessin cap a les zones boscoses properes, un perill latent a causa de l'època de l'any i la vegetació seca que envolta aquesta carretera.

Impacte visual de l'incident

Les imatges difoses pels Bombers de Catalunya a les seves xarxes socials mostren com el vehicle va quedar completament calcinat a la seva part davantera, mentre els bombers, equipats amb vestits especials i equips de respiració autònoma, treballaven intensament per sufocar les últimes flames.

El fum, clarament visible des de diversos quilòmetres a la rodona, va causar sorpresa i alarma inicial entre els veïns i viatgers que passaven pel lloc.

El succés va generar retencions temporals en aquest tram de la carretera N-260 mentre els equips d'emergència treballaven per extingir el foc i assegurar el perímetre. La via va poder restablir la seva circulació normal després d'aproximadament una hora d'actuació.

Possibles causes del foc

Fins ara no s'han determinat oficialment les causes exactes de l'incendi. No obstant això, fonts properes a la investigació apunten a una possible avaria mecànica o un sobreescalfament del motor com a hipòtesi principal. Les altes temperatures i l'estat del vehicle, elements crucials per determinar la causa definitiva, seran examinats per tècnics especialitzats en les pròximes hores.

Afortunadament, no s'han de lamentar víctimes ni ferits en aquest incident, tot i que sí importants danys materials que van afectar greument el vehicle implicat.

Aquest episodi torna a posar sobre la taula la importància de fer revisions periòdiques i un correcte manteniment del vehicle, especialment abans d'emprendre viatges llargs durant els mesos més calorosos de l'any. Incidents com el registrat avui a Sort evidencien com és de crucial estar preparat per afrontar qualsevol tipus d'emergència mentre es condueix.

Igualment, cal destacar la rapidesa i eficiència amb què van actuar els cossos d'emergència, la feina dels quals va permetre minimitzar els riscos i conseqüències de l'incendi. Aquest tipus d'actuacions posa en relleu la importància de comptar amb equips preparats i ben coordinats davant situacions d'emergència viària, reforçant la sensació de seguretat i protecció entre la ciutadania.