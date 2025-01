Continua la saga: 3 dotacions dels Bombers treballen en l'incendi d'un vehicle

La passada nit, al voltant de les 23:13 h, els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'un nou incendi que afectava un turisme al carrer del Migdia, a la localitat de la Jonquera. Segons la informació facilitada pel propi cos d'emergències a través de les seves xarxes socials, fins a tres dotacions s'han desplaçat al lloc per sufocar les flames que, a la seva arribada, ja havien envoltat completament el vehicle. Amb aquest, han estat tres els grans incendis en què han hagut de treballar els bombers catalans aquesta nit.

Les imatges difoses evidencien la intensitat de les flames, deixant el cotxe carbonitzat i cobert amb abundant escuma utilitzada per extingir l'incendi. Afortunadament, i tal com han indicat els bombers, el foc no s'ha propagat a altres vehicles ni a immobles propers. L'escenari, així i tot, ha generat expectació entre alguns veïns de la zona, que van sortir al carrer per veure la columna de fum i comprovar que no hi hagués danys personals.

La intervenció s'ha prolongat prou per assegurar que no quedessin focus ocults que poguessin revifar les flames. Els efectius han treballat tant en l'extinció del foc com en la revisió dels voltants, atenent a la proximitat d'habitatges i a la possible presència de líquids inflamables o peces metàl·liques candents. Un cop extingit, el cotxe ha quedat totalment calcinat, i la via s'ha netejat per evitar qualsevol obstacle o resta que pogués comprometre la seguretat dels vianants o causar avaries a altres conductors.

Sense majors complicacions

Fins al moment, no s'han facilitat detalls sobre les causes de l'incendi. Els agents dels Mossos d'Esquadra o de la Policia Local podrien obrir una investigació a fi d'esclarir si l'incident respon a una fallada mecànica, un curtcircuit, una manipulació indeguda o qualsevol altre motiu que expliqués la virulència de les flames. En tot cas, els bombers han descartat que el foc s'estengués a altres vehicles, per la qual cosa la situació s'ha declarat sota control en un termini raonablement curt.

Aquest succés s'emmarca en una sèrie d'intervencions relacionades amb incendis de vehicles que aquesta nit han obligat els bombers a multiplicar els seus desplegaments nocturns en diferents punts del territori. Encara que cada cas és independent i requereix de la seva pròpia investigació, en tots ells el paper dels veïns, en alertar amb rapidesa, resulta determinant perquè el foc no afecti entorns de major magnitud o generi incidents més greus.

Una vegada més, queda patent la importància de la immediatesa en la trucada als serveis d'emergència i de la col·laboració ciutadana. Fins que no es determini la causa, el que queda és l'agraïment a la feina dels bombers, que en aquesta ocasió han impedit que un incendi de vehicle es convertís en un problema de major abast per a la Jonquera.