Una conductora la fa grossa en ple carrer: 5 vegades la taxa d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment una conductora a les Borges del Camp (Baix Camp, Tarragona) després de protagonitzar un episodi que podria haver tingut conseqüències molt més greus.
Segons va informar la policia catalana a través dels seus canals oficials, la dona va ser interceptada després de patir un accident de trànsit lleu, moment en què els agents van constatar que presentava símptomes evidents d'estar sota els efectes de l'alcohol.
El sinistre, que no va provocar ferits de consideració, va tenir lloc en una de les vies del municipi durant la tarda de diumenge. Testimonis van alertar els serveis d'emergència en veure com el vehicle implicat havia fet una maniobra brusca i havia acabat colpejant un altre automòbil estacionat.
El control que ho va destapar tot
Davant la sospita d'una possible intoxicació etílica, se li va practicar la prova d'alcoholèmia. El resultat va ser contundent: 1,33 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, més de cinc vegades el límit legal permès per a conductors no professionals, que és de 0,25 mg/l.
Segons el Codi penal espanyol, conduir amb una taxa superior a 0,60 mg/l ja constitueix delicte, amb penes que poden anar des de multes econòmiques fins a treballs en benefici de la comunitat o fins i tot presó en casos de reincidència o risc greu per a tercers.
Una taxa “extremadament perillosa”
Els especialistes en seguretat viària subratllen que assolir un nivell d'alcohol com el detectat en aquesta conductora implica un greu deteriorament de les capacitats psicomotrius: reflexos lents, pèrdua de coordinació, visió borrosa i un clar augment del temps de reacció.
Des del Servei Català de Trànsit recorden que l'alcohol continua sent un dels principals factors de sinistralitat a les carreteres. Segons dades de la DGT, al voltant del 25% dels accidents mortals a Espanya estan relacionats amb el consum d'alcohol o drogues.
Conseqüències legals
La denúncia presentada pels Mossos implica que la conductora haurà d'afrontar un procés judicial. El jutge podria imposar-li la retirada del carnet de conduir durant un període d'entre un i quatre anys, així com una multa econòmica que podria superar els 1.000 euros.
A més, depenent de les circumstàncies, podria ser condemnada a treballs en benefici de la comunitat o a una pena de presó de tres a sis mesos. En aquest cas, el fet que hi hagués hagut un accident, encara que fos de caràcter lleu, podria ser considerat un agreujant per l'autoritat judicial.
Els Mossos, per la seva banda, han aprofitat el cas per llançar un missatge de prevenció a les xarxes socials, recordant que el consum d'alcohol i la conducció són incompatibles. “Amb 0,0 sempre s'arriba a casa”, conclou la seva publicació.
Un recordatori per a tots els conductors
Conduir sota els efectes de l'alcohol multiplica el risc de provocar un accident que pot canviar vides en qüestió de segons. Les autoritats insisteixen que l'única taxa segura és la de zero mil·ligrams, i que existeixen alternatives com el transport públic, els taxis o els conductors designats per evitar posar en risc vides.
En aquest cas, la ràpida actuació dels Mossos va permetre evitar que la situació derivés en un accident més greu. Tanmateix, l'episodi quedarà com a exemple del que mai no hauria de passar a les nostres carreteres.