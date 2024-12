Un conductor la fa grossa a 195 km/h

La conducció responsable és una de les claus per garantir la seguretat a les nostres carreteres. Tot i això, malgrat els constants recordatoris i campanyes de conscienciació, alguns conductors decideixen ignorar els límits de velocitat, posant en risc no només les seves vides, sinó també la dels altres usuaris de la via. Aquest comportament temerari es tradueix en episodis com l'ocorregut recentment al terme municipal de Reus, on un conductor va ser detectat circulant a una velocitat que gairebé doblega la permesa.

Els Mossos d'Esquadra han tornat a posar el focus en la importància de respectar les normes vials, especialment els límits de velocitat, després d'interceptar un vehicle lleuger que circulava a 195 km/h en un tram limitat a 100 km/h. La intervenció no només es va saldar amb una multa, sinó també amb una denúncia penal, atès el caràcter extremadament greu de la infracció comesa.

El succés: Velocitat desmesurada en un tram controlat

L'incident va tenir lloc a la C-14, a les proximitats de Reus, durant un control rutinari de velocitat dut a terme pels Mossos d'Esquadra. Aquest tipus d'operatius es fan de manera regular tant de dia com de nit, amb l'objectiu de detectar conductes perilloses i reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes.

| ACN, XCatalunya

En aquest cas, el radar va capturar la imatge d'un vehicle lleuger que arribava als 195 km/h, xifra que supera àmpliament els límits establerts.

El conductor va ser identificat i denunciat penalment per posar en perill la seguretat viària. Aquest tipus d'infraccions no comporten només multes econòmiques significatives, sinó també la possible retirada del carnet de conduir i, en els casos més greus, penes de presó. Segons el Codi Penal espanyol, conduir a velocitats excessivament superiors a les permeses a vies interurbanes constitueix un delicte contra la seguretat del trànsit.

El missatge dels Mossos: Conscienciació i controls continus

Després de l'incident, els Mossos van compartir la informació a les xarxes socials, acompanyada d'un clar missatge: "És responsabilitat de tots circular amb seguretat i respectar els límits de velocitat". Al tuit, també van recordar que els controls de velocitat es duen a terme de forma diària i durant tot el dia, per tal de minimitzar riscos i garantir que les carreteres siguin segures per a tothom.

Aquests tipus d'actuacions subratllen la importància de la prevenció i del compliment de les normatives de trànsit. La velocitat excessiva és un dels principals factors de risc en accidents greus, i situacions com aquesta demostren la necessitat de continuar educant i sancionant per evitar tragèdies a les carreteres.