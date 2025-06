10 dotacions de bombers intervenen en un nou incendi forestal a Catalunya

per Mireia Puig

La tarda d'aquest dilluns s'ha vist alterada per la ràpida mobilització de nombrosos equips d'emergència a Catalunya. Les altes temperatures i la sequedat del terreny, habituals en aquesta època de l'any, tornen a posar a prova la capacitat de resposta dels serveis d'extinció davant els riscos inherents a l'estiu català.

Malgrat les campanyes de conscienciació i les restriccions d'accés a zones boscoses, els incendis agrícoles i forestals continuen representant una amenaça real per al territori.

Un incendi al costat d'infraestructures crítiques

L'incident s'ha produït a prop de Torre Caterina, al terme municipal de Manresa. Segons la informació compartida pels Bombers de la Generalitat als seus canals oficials, l'avís es va rebre a les 16:51 hores.

El foc, que afecta principalment rostolls i una petita massa de bosc situada a prop de la via del tren, va obligar a sol·licitar la interrupció tant de la circulació ferroviària com del subministrament elèctric de la catenària, una decisió fonamental per garantir la seguretat dels equips d'intervenció i dels mateixos usuaris de la infraestructura.

A la zona de l'incendi s'hi han desplaçat fins a 10 dotacions de bombers, incloent-hi un bombardier que ha fet descàrregues sobre el focus principal del foc. La columna de fum era visible des de diversos quilòmetres de distància, fet que va generar preocupació entre els veïns i a les xarxes socials, on les imatges van començar a circular poc després de declarar-se el succés.

Coordinació i protocols en la lluita contra el foc

L'actuació dels serveis d'emergència a Catalunya segueix un protocol estricte, especialment quan l'incendi amenaça infraestructures crítiques com línies de tren. En aquest cas, la proximitat del foc a la via ferroviària ha exigit la ràpida coordinació entre Bombers, operaris d'Adif i cossos de seguretat per tallar el trànsit ferroviari i evitar qualsevol possible accident.

A més, la interrupció temporal del subministrament elèctric a la catenària va permetre actuar amb més seguretat i reduir els riscos derivats de la presència d'alta tensió a la zona afectada.

La feina dels efectius no només se centra a extingir les flames, sinó també a evitar la propagació de l'incendi cap a zones de més valor ecològic o agrícola. Els experts adverteixen que, en condicions de vent i amb les temperatures pròpies de finals de juny, l'extensió d'un incendi pot produir-se en qüestió de minuts si no s'actua amb contundència des de l'inici.

Un estiu sota vigilància extrema

No és la primera vegada que la comarca del Bages, on es troba Manresa, s'enfronta a una situació similar. Cada estiu, el risc d'incendis forestals i agrícoles augmenta considerablement a Catalunya, especialment en àrees on la combinació de conreus, rostolls i masses forestals afavoreix la ràpida propagació del foc.

Les dades dels darrers anys evidencien que el canvi climàtic està allargant la temporada d'incendis i multiplicant els episodis de risc extrem.

En aquest context, la tasca dels bombers i la resta d'equips d'emergència resulta més crucial que mai. La inversió en mitjans aeris, la formació de voluntaris i les campanyes de prevenció constitueixen els pilars fonamentals per afrontar una amenaça que, lluny de remetre, tendeix a agreujar-se any rere any.