Atrapats al cremallera de Núria: Gran ensurt per als viatgers

per Iker Silvosa

El que havia de ser una tranquil·la excursió de diumenge en plena natura va acabar convertint-se en una experiència inesperada per a desenes de passatgers. Un incident ferroviari registrat durant el matí va mantenir en suspens un centenar de persones, va interrompre parcialment el servei i va activar el protocol d'emergències en un dels enclavaments turístics més icònics de Catalunya.

Un tren s'avaria a les portes de Queralbs

Tot va passar durant el matí de diumenge 15 de juny, quan un comboi del cremallera de Núria, que cobreix la línia entre Ribes de Freser i Vall de Núria (Ripollès), va patir una avaria a pocs metres de l'estació de Queralbs. La incidència, confirmada per Protecció Civil, va provocar la detenció del tren, cosa que va obligar a evacuar els passatgers a peu fins a l'andana més propera.

Els afectats, prop d'un centenar, van poder caminar sense complicacions des del punt on va quedar aturat el tren fins a l'estació de Queralbs. Un cop allà, i gràcies a la ràpida reorganització del servei per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), van continuar el seu trajecte cap a la Vall de Núria en un altre comboi.

| FGC Turisme

Prealerta FERROCAT i operatiu d'emergència

Arran d'aquest incident, es va activar una prealerta del pla especial d'emergències ferroviàries de Catalunya, conegut com FERROCAT. Aquest protocol s'activa en situacions en què la seguretat dels passatgers pot veure's compromesa o quan hi ha una afectació rellevant en el servei ferroviari.

Protecció Civil va confirmar el tall de circulació del cremallera entre Ribes de Freser i Queralbs, tot i que va destacar que el tram entre Queralbs i la Vall de Núria seguia funcionant amb normalitat. Les autoritats van fer un seguiment continu de l'esdeveniment, i durant el migdia es va reiterar que la circulació continuava interrompuda en el tram afectat.

Les imatges difoses per Emergències de la Generalitat mostren l'activació del pla en color vermell, un senyal que, tot i que la situació no va ser greu, sí que requeria atenció i coordinació immediata.

Restabliment del servei a la tarda

Afortunadament, la incidència es va resoldre amb relativa rapidesa. A les 15:30 h de la mateixa tarda, es va restablir completament la circulació ferroviària entre Ribes de Freser i Queralbs. Amb això, va quedar sense efecte la prealerta del pla FERROCAT, i el servei del cremallera va tornar a funcionar amb normalitat en tota la seva longitud.

L'actuació dels equips d'emergències i del personal de FGC va ser clau per evitar complicacions majors. Cap persona va resultar ferida, i el procés d'evacuació es va dur a terme de manera ordenada. El tren avariat va ser retirat sense incidents, i s'ha obert una investigació tècnica per determinar les causes concretes de l'avaria.