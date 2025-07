Les carreteres que encara continuen tallades per la pluja extrema d'ahir

per Mireia Puig

Un episodi meteorològic intens ha sacsejat algunes comarques catalanes en les últimes 24‑48 hores. Tot i que els informes inicials van ser fragmentaris i dispersos, s'han confirmat talls significatius en diverses carreteres clau. L'impacte ha estat més greu del que s'esperava, deixant vies intransitables i alterant la mobilitat a les regions afectades

Vies tallades per despreniments i inundacions

Després de les fortes precipitacions d'aquest dissabte 12 de juliol de 2025, s'han confirmat talls en diverses carreteres secundàries, tant per despreniments com per acumulacions d'aigua.

Segons dades recents de la Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre i altres organismes locals, les següents rutes continuen afectades:

La TV‑3301 , que connecta Bot i Prat de Comte (comarca de la Terra Alta), roman tancada per despreniments provocats pel temporal

, que connecta Bot i Prat de Comte (comarca de la Terra Alta), roman tancada per despreniments provocats pel temporal La carretera TP‑2124 , entre Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès), segueix inhabilitada a causa d'inundacions associades a l'episodi de pluges

, entre Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès), segueix inhabilitada a causa d'inundacions associades a l'episodi de pluges La carretera C-16z a Puig-reig

Aquestes carreteres van patir danys greus des del primer moment del temporal. El tall a la TV‑3301 va ser confirmat el mateix dissabte a través de xarxes oficials, mentre que la TP‑2124 ha estat sota control de trànsit.

En l'episodi de pluja ocorregut dissabte a la tarda, Protecció Civil va emetre alertes via mòbil en diverses zones del sud-oest de Catalunya, per un sistema conegut com a DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts). Les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf van registrar més de mil avisos al 112 i als Bombers (bombers)

A l'Alt Penedès, la N-340 en el tram de Santa Margarida i els Monjos també va quedar afectada per les pluges, i tot i que no forma part del titular, denota la gravetat de la situació a la xarxa viària de la regió

Impacte en la mobilitat i recomanacions

El tall d'aquestes vies ha obligat a desviaments i alteracions en rutes habituals, especialment per a activitats agrícoles, transport local, serveis escolars i desplaçaments quotidians. Des de Turisme de Terra Alta fins a entitats municipals han emès alertes per a viatgers i residents, desaconsellant l'ús de la TV‑3301 fins a nou avís

Les autoritats recomanen emprar vies alternatives, especialment a Bot. Des del Càmping Terra Alta es desaconsella utilitzar la TV‑3301 des de Prat de Comte, suggerint rutes per Horta de Sant Joan o Gandesa

Aquest tipus d'episodis no són infreqüents a l'estiu, quan les DANA es formen i descarreguen en àrees muntanyoses. En els darrers anys, Catalunya ha viscut diversos esdeveniments amb característiques similars, alguns amb conseqüències més greus, que han provocat fins i tot evacuacions i danys en infraestructures

L'any 2019, per exemple, un episodi similar va causar talls en zones de l'Alt Penedès i Lleida, amb pluges acumulades que van superar els 150 l/m² en poques hores, obligant al tancament de carreteres autonòmiques i comarcals durant dies