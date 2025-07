Caos de diumenge a l'AP-7: dos carrils tallats, 10 quilòmetres de retencions

La tranquil·litat habitual del cap de setmana s'ha vist interrompuda aquest diumenge a causa d'un incident que ha complicat la circulació en una de les autopistes més transitades del país. Els conductors, acostumats a un desplaçament més àgil durant aquests dies, s'han trobat atrapats en llargues cues durant diverses hores.

Un accident desencadena el caos

La causa principal d'aquest enorme embús ha estat un accident que ha implicat diversos vehicles. Segons fonts oficials, l'incident ha tingut lloc a l'autopista AP-7, concretament entre els municipis de Martorell i Subirats, en direcció sud cap a Tarragona.

Com a conseqüència immediata, dos carrils de la via han quedat inutilitzats, deixant als conductors amb molt poques opcions per circular.

| ACN

L'accident va ocórrer en plena matinada, un horari crític per als desplaçaments dominicals, ja que moltes persones tornen a casa després de gaudir del cap de setmana fora de la ciutat. Segons els informes inicials facilitats per les autoritats de trànsit, diversos vehicles van col·lidir en circumstàncies que encara s'investiguen, però que van provocar que nombrosos automòbils quedessin aturats, bloquejant la circulació completament.

Deu quilòmetres de retencions

La situació es va tornar especialment greu quan les retencions van començar a superar ràpidament els dos i després cinc quilòmetres, arribant finalment fins a deu quilòmetres de trànsit lent. La magnitud de l'embús va fer que les autoritats despleguessin ràpidament un operatiu especial per intentar agilitzar el trànsit i oferir rutes alternatives, tot i que la situació va trigar diverses hores a millorar.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren clarament l'abast del problema: files interminables de cotxes pràcticament immòbils sota el sol intens del migdia, generant no només incomoditat sinó també preocupació entre els conductors i els seus acompanyants, molts dels quals intentaven arribar a temps als seus destins.

Mobilització i reaccions oficials

Davant d'aquesta emergència viària, diversos efectius de trànsit i assistència a la carretera es van traslladar ràpidament al lloc de l'accident per ajudar a desbloquejar els carrils afectats i assistir els conductors implicats.

| ACN

Així mateix, es van fer constants actualitzacions de l'estat del trànsit a través de xarxes socials i canals oficials per mantenir informats els afectats i recomanar vies alternatives.

Aquest tipus de situacions sol repetir-se a l'època estival, quan augmenta considerablement el trànsit per motius turístics i d'oci. No obstant això, la dimensió assolida per les retencions d'aquest diumenge torna a posar sobre la taula la necessitat de millorar certs trams clau de l'AP-7 i d'implementar mecanismes més efectius per gestionar les crisis de trànsit.