Caos a la N-260z: Tallada totalment per un accident

El matí d'aquest dimecres s'ha vist marcat per un episodi de caos inesperat en una important via del nord-est peninsular. Sense previ avís, la circulació ha quedat completament bloquejada, obligant desenes de vehicles a aturar la seva marxa i alterar de manera dràstica els seus plans i rutines diàries. Aquest tipus d'incidents, tot i que infreqüents, solen tenir un fort impacte en la mobilitat i la vida quotidiana de la població, especialment quan afecten rutes clau de la xarxa viària catalana.

Un accident que paralitza la Garrotxa

Els fets s'han produït a la carretera N-260z, concretament a l'altura d'Argelaguer, a la comarca de la Garrotxa. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, la via ha quedat completament tallada després d'un accident que ha obligat a desplegar un ampli dispositiu d'emergències.

L'avís s'ha difós a primera hora, cap a les 8:30 del matí del 3 de juliol de 2025, moment en què s'ha confirmat la total interrupció de la circulació en tots dos sentits.

Les primeres imatges aèries difoses per l'helicòpter de Trànsit mostren una escena impactant: diversos vehicles d'emergència intervenint sobre l'asfalt, amb la via bloquejada i una llarga cua de cotxes aturats a banda i banda de la carretera.

L'incident ha tingut lloc al punt quilomètric 74,5 de la N-260z, molt a prop de la localitat de Sant Jaume de Llierca. Les dades recollides apunten que el trànsit ha quedat completament immobilitzat, generant retencions que s'han estès ràpidament als accessos secundaris.

L'impacte sobre la mobilitat comarcal

La N-260z és una de les artèries principals de comunicació entre la Garrotxa i la resta de la província de Girona, sent habitual el trànsit de vehicles particulars, camions de mercaderies i serveis públics.

Aquest tall sobtat ha deixat aïllats nombrosos conductors, molts dels quals s'han vist obligats a buscar rutes alternatives per carreteres secundàries que, en qüestió de minuts, han passat d'estar pràcticament buides a saturar-se amb un trànsit inusual.

No és la primera vegada que una incidència d'aquest tipus genera complicacions a la zona. La combinació d'alta densitat de trànsit en hores punta i l'absència de rutes ràpides alternatives converteix qualsevol accident en un veritable maldecap per a veïns i transportistes. A més, el fet que el sinistre hagi tingut lloc en ple inici de la jornada laboral ha multiplicat l'efecte dominó, impactant també en l'arribada de serveis, subministraments i en la mobilitat de qui depèn d'aquesta carretera per a la seva activitat diària.

Dispositiu d'emergències i gestió de la situació

Des del moment de l'accident, el Servei Català de Trànsit ha coordinat la intervenció dels diferents cossos de seguretat i emergències. A l'escena hi han treballat efectius dels Mossos d'Esquadra, serveis sanitaris i bombers, que han centrat els seus esforços a atendre els possibles afectats i restablir la circulació tan aviat com sigui possible.

Tot i que en el primer comunicat no s'han detallat les causes exactes de l'accident ni la gravetat dels danys personals, la magnitud del desplegament apunta a una incidència d'importància considerable.

Els responsables de Trànsit han recomanat a la ciutadania evitar la zona i mantenir-se informada a través dels canals oficials per conèixer en temps real l'evolució de la situació. Mentrestant, els equips d'emergències han realitzat tasques de neteja, retirada de vehicles implicats i control del trànsit als punts d'accés a la carretera tallada.