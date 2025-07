Caos a l'A-2: Un accident provoca 4 quilòmetres de retencions

per Mireia Puig

No sempre és fàcil anticipar com un incident pot transformar el ritme habitual de milers de persones que depenen cada dia de les grans vies de comunicació. Tanmateix, quan sorgeix un imprevist en plena hora punta, les conseqüències es multipliquen i acaben afectant tant els conductors com els serveis d'emergència.

Així ha passat aquesta tarda, quan la mobilitat en una de les artèries més importants de l'àrea metropolitana s'ha vist greument alterada, generant escenes d'impaciència i desconcert entre els usuaris de la via.

Un accident col·lapsa la circulació a l'A-2

Segons fonts oficials, aquest dimecres 2 de juliol de 2025, un accident a l'autovia A-2 ha generat un autèntic embús de trànsit en sentit Barcelona. La situació s'ha produït concretament entre els municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Joan Despí, on només ha quedat habilitat un carril de circulació.

| ACN

L' informació, publicada pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, ha alertat de seguida els conductors sobre la magnitud de l'incident i les conseqüències immediates sobre la mobilitat.

La captura difosa per Trànsit mostra l'abast real del succés: camions, cotxes i vehicles d'emergència aturats o avançant a pas de tortuga, mentre el personal especialitzat treballa per desbrossar la calçada.

La data i hora de la imatge, recollida a les 18:13 de la tarda, reflecteixen perfectament el moment de màxima intensitat, quan milers de vehicles intentaven accedir a la capital o continuar el seu trajecte habitual cap al centre.

Causes i resposta dels serveis d'emergència

Les primeres informacions apunten que l'accident ha requerit la intervenció d'ambulàncies i equips d'assistència a la carretera, obligant a tancar parcialment la via per garantir la seguretat dels implicats i de la resta de conductors. Els operaris han balisat la zona afectada, fet que ha reduït el flux de vehicles a un sol carril, provocant retencions de fins a 4 quilòmetres, segons les estimacions facilitades per Trànsit.

No és la primera vegada que l'A-2, una de les principals rutes d'accés i sortida de Barcelona, es veu afectada per episodis similars. Les estadístiques oficials demostren que els mesos d'estiu, especialment durant l'operació sortida i retorn, solen concentrar un nombre més gran d'incidències i accidents en aquest tram, incrementant notablement el risc de col·lapses i complicacions a la xarxa viària.

Impacte i conseqüències per als conductors

La reacció dels conductors no s'ha fet esperar. Molts usuaris han recorregut a les xarxes socials per compartir imatges del col·lapse i advertir altres sobre la situació, destacant la importància de consultar l'estat del trànsit abans d'iniciar qualsevol desplaçament per la zona.

| ACN

A més, la presència de vehicles pesants ha agreujat la lentitud en la recuperació de la normalitat, ja que la retirada de camions i contenidors implica maniobres complexes i la intervenció de grues especialitzades.

D'altra banda, les autoritats han recomanat buscar rutes alternatives per evitar el tram afectat i han sol·licitat la màxima precaució a qui circulava per la zona en el moment de l'accident. Aquest tipus d'incidents no només genera retards i malestar entre els afectats, sinó que pot provocar reaccions en cadena en altres vies d'accés a Barcelona, com la B-23, la C-32 o la mateixa Ronda de Dalt.