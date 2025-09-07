Mor un treballador en caure per un terraplè

Una jornada laboral que transcorria amb aparent normalitat es va tenyir de tragèdia aquest dissabte. Un operari va perdre la vida en un funest accident mentre manejava maquinària pesant. El fatal desenllaç va ocórrer quan el vehicle que conduïa es va precipitar inesperadament per un desnivell de gran alçada.
El succés ha tornat a posar de manifest els perills inherents a certs treballs físics. La comunitat local es troba commocionada per aquest terrible esdeveniment que ha costat una vida.
Els fets van passar minuts després de la una del migdia d'ahir dissabte a la província d'Ourense. El treballador es trobava acomplint tasques de moviment de material al municipi de Vilamartín de Valdeorras.
Per causes que ara s'investiguen, la màquina carregadora que operava es va estimbar per un pronunciat terraplè. L'impacte va resultar fatal per al conductor, que va quedar atrapat sense possibilitat d'escapada. La notícia ha suposat un cop dur per als seus afins i companys de professió.
La trucada angoixant d'un company
Va ser un altre treballador de la mateixa empresa qui va descobrir l'escena terrible poc després de l'accident. En adonar-se del que havia passat, va donar immediatament la veu d'alarma al centre d'emergències del 112 Galícia. En la seva angoixant trucada, l'alertant ja anticipava el pitjor dels escenaris possibles als operadors. Va indicar als serveis d'emergència que el seu company podria haver mort a causa de la gravetat de la caiguda. La seva ràpida actuació va ser crucial per activar el protocol d'emergència amb la màxima celeritat.
La central d'emergències va coordinar un ampli dispositiu per atendre la situació amb la urgència que requeria. L'avís va mobilitzar diversos cossos de seguretat i rescat de la zona. Es va alertar els professionals d'Urxencias Sanitarias de Galícia-061, que van desplaçar personal mèdic especialitzat.
També es va avisar als Bombers i al Grup d'Emergències Supramunicipal (GES) de Valdeorras. La Guàrdia Civil i efectius de Protecció Civil van acudir igualment al lloc del sinistre per col·laborar.
Un desplegament d'emergències sense esperança
Tot i la ràpida i coordinada mobilització dels equips d'emergència, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari. Un cop els efectius van aconseguir accedir al punt exacte on es trobava la màquina sinistrada, només van poder confirmar la defunció.
Els serveis sanitaris van certificar la mort del treballador al mateix lloc dels fets. La intervenció es va centrar llavors a assegurar la zona i en la recuperació del cos. L'escena va deixar una profunda desolació entre tots els presents.
La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes que van envoltar aquest tràgic accident laboral. Els agents de l'institut armat seran els encarregats de recollir proves i testimonis per esclarir el succés.
S'haurà de determinar si la caiguda es va deure a una fallada mecànica, a un error humà o a deficiències en les mesures de seguretat. Aquest tipus d'investigacions són fonamentals per prevenir futures tragèdies en el sector de la construcció i l'obra pública, una activitat que malauradament continua registrant una alta sinistralitat. Cada accident mortal representa un fracàs en la prevenció de riscos i un recordatori de la importància de la seguretat.