Tragèdia a la muntanya, mor una excursionista: 10 hores de rescat en una cova

Les muntanyes i els paratges naturals amaguen desafiaments que atrauen cada any milers de persones a la recerca d'aventura. No obstant això, fins i tot per als més experimentats, la natura pot convertir-se en un escenari inesperat de tragèdia, on la passió per l'esport i l'exploració es barreja amb la duresa de l'entorn. La jornada de dissabte es va tenyir de dol després d'un accident que va commocionar tota la comunitat d'amants de l'espeleologia i va posar a prova la destresa i coordinació dels equips d'emergència.

Un accident en una de les coves més emblemàtiques de Catalunya

El succés va tenir lloc durant una activitat d'espeleologia en una de les cavitats més conegudes i freqüentades de la zona. La víctima, una dona de 40 anys, participava juntament amb un grup de companys en una exploració a l'interior d'una profunda sima quan, de forma inesperada, va patir una caiguda fatal. Els seus acompanyants, que van resultar il·lesos, van alertar immediatament els serveis d'emergència poc abans de la una del migdia, cosa que va activar un dels dispositius de rescat més complexos dels últims mesos.

La cova en qüestió, coneguda per la seva importància dins del món de l'espeleologia, assoleix una profunditat de 141 metres i forma part de rutes clàssiques per a aficionats i experts en aquest tipus d'activitats. Malgrat els riscos inherents a la pràctica, aquest enclavament sol rebre visites regulars, atrets per la bellesa i el repte que suposa el seu recorregut subterrani.

| ACN

Un dispositiu de rescat de màxima dificultat

Només rebre's l'avís, els Bombers de la Generalitat van mobilitzar fins a dotze dotacions especialitzades, incloent-hi unitats del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i un helicòpter de rescat, donada la dificultat de l'accés i la complexitat del terreny. En paral·lel, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar tres ambulàncies, mentre els Mossos d'Esquadra s'encarregaven de coordinar les tasques judicials i d'investigació.

L'operatiu va requerir la intervenció d'unitats de subsòl i muntanya per poder arribar fins al punt exacte on es trobava la víctima. Les imatges compartides pels equips de rescat mostren la intensitat del desplegament i l'esforç col·lectiu, amb especialistes equipats per afrontar condicions extremes en zones de difícil accés. Després d'hores de treball, el cos va poder ser localitzat i extret poc abans de la mitjanit, culminant una jornada marcada per la tensió i el dolor.

Condolències i agraïments després d'una llarga nit

L'alcalde de la localitat, Jordi Jordan, va expressar públicament les seves condolences a la família, amistats i companys de la víctima, recordant la rellevància de la cova en l'àmbit de l'espeleologia catalana i l'impacte de la pèrdua dins del col·lectiu. Jordan va voler subratllar també el paper crucial dels serveis d'emergència, que van treballar sense descans durant més de deu hores per donar resposta a una situació de màxima gravetat, posant en valor la seva professionalitat i entrega.

Per la seva banda, els Bombers i Mossos d'Esquadra van agrair la col·laboració entre tots els cossos intervinents, destacant la coordinació i el rigor d'un operatiu que, malgrat el desenllaç tràgic, va permetre realitzar el rescat en condicions de màxima seguretat per als equips i l'entorn.