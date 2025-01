Caos a la C-58: Dos punts candents en pocs quilòmetres després d'un accident múltiple

El matí d'aquest dimarts ha començat amb importants complicacions de trànsit a la C-58, on un accident amb tres vehicles implicats a Ripollet, sentit Sabadell, ha obligat a tallar inicialment un carril i ha provocat retencions de fins a 8,5 quilòmetres des de la zona de Barcelona. El succés, que s'ha registrat poc després de les 7:00 h, ha afectat de ple els conductors que es dirigien cap al Vallès, desencadenant un efecte en cadena en la circulació.

En un primer moment, la via presentava una circulació molt lenta i el tancament parcial d'un dels carrils a Ripollet, la qual cosa ha motivat embussos que han superat els 8 quilòmetres. Al mateix temps, la mateixa autovia mostrava retencions en sentit sud en un altre tram proper: s'han format cues des de Sant Quirze fins a Badia del Vallès i, més endavant, s'ha sumat la congestió a Montcada i Reixac en direcció Barcelona.

Passades les 8:30 h, els equips d'emergència han pogut reobrir el carril tallat per l'accident, la qual cosa ha permès suavitzar parcialment l'embús en el sentit Sabadell. Malgrat això, Trànsit mantenia activada l'alerta i seguia informant de retencions a la mateixa zona de Barcelona, reflectint que la dispersió del trànsit no és immediata i que l'elevat nombre de vehicles continua alentint la circulació.

Evolució favorable

Les imatges captades per les càmeres de l'autopista mostren una densitat considerable de turismes i camions avançant a dures penes, especialment en els accessos a la via. Tant els Mossos d'Esquadra com els serveis d'assistència han estat gestionant la situació per retirar els vehicles sinistrats i netejar la calçada de possibles restes que poguessin ocasionar nous incidents.

Quant als conductors que partien des de Barcelona o les poblacions del Baix Llobregat, la recomanació principal ha estat optar per vies alternatives o, si resultava possible, retardar el viatge per evitar quedar atrapats en un embús que, a pesar de la reobertura del carril, no s'ha dissolt de seguida. La franja horària de primera hora del matí, unida al volum de trànsit del cap de setmana, ha propiciat que la cua es mantingui durant gran part del començament del dia.

Les autoritats recorden la importància de conduir amb prudència, mantenir la distància de seguretat i romandre atents a la informació que Trànsit i els panells lluminosos ofereixin en temps real. Aquest doble punt candent en només uns quilòmetres subratlla com de fràgil pot ser la xarxa viària davant un accident múltiple i la necessitat d'atendre qualsevol recomanació oficial per minimitzar riscos i agilitzar la circulació. El succés, amb els seus dos focus de congestió simultanis, deixa palès que basten pocs minuts per provocar un escenari de caos en una de les artèries més transitades del Vallès.